Эксперт рассказал, как правильно сушить одежду

Многие люди не задумываются о том, что вещи после стирки можно сушить как-то неправильно. В каждом доме сейчас есть специальные сушилки для белья, а в загородных домах, если позволяет погода, его вешают прямо на веревки, растянутые во дворах.
Если же никаких специальных приспособлений нет, люди вешают мокрое белье на двери, перила или кладут на горизонтальные поверхности. Эксперт Пол Стронг рассказал, что так делать категорически нельзя, так как это может нанести серьезный ущерб и дому, и вещам.
Размещение мокрых и влажных вещей на деревянных поверхностях может привести к повреждению конструкции, так как древесина со временем способна деформироваться и даже сгнить.
Помимо прочего, влажные деревянные конструкции могут стать отличной средой для роста плесени, которая представляет опасность для здоровья, особенно для детей и людей с болезнями легких.
Чтобы избежать плесени, также не рекомендуется сушить вещи на батареях отопления: такой способ приведет к задержке влаги на стенах, что способствует росту грибка.
Эксперт рекомендует развешивать вещи на специальных сушилках возле открытого окна или двери, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и оптимальные условия сушки.
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Анна Морозова