Эксперт рассказал, как правильно хранить хлеб

Как известно, хлеб может быстро покрыться плесенью, если он не содержит добавок, таких как, например, йодированная соль, которая задерживает развитие грибка. Однако пекарь Маурицио Лео уверен, что хлебобулочное изделие может храниться на семь дней дольше, если придерживаться определенных правил. Об этом пишет The Mirror.
Так, по словам Маурицио, многие считают, что хлеб надо хранить в холодильнике. Однако в таком случае он может впитать запахи других продуктов и начать черстветь намного быстрее, чем при комнатной температуре.
Вместо того, чтобы класть хлеб в холодильник, Маурицио советует положить хлеб в бумажные пакеты или завернуть в кухонное полотенце. Они не дадут плесени развиваться и сохранят свежесть продукта.
Также можно завернуть буханку в упаковку из пчелиного воска. Она обволакивает продукт и сохраняет его достаточно воздушным, чтобы в него не попадала излишняя влага, способствующая росту плесени.
Помимо прочего, хлеб можно положить в полиэтиленовый пакет и убрать в прохладное место вдали от солнечного света, например, в хлебницу.
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Анна Морозова