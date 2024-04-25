Эксперт рассказал, как правильно хранить хлеб

Как известно, хлеб может быстро покрыться плесенью, если он не содержит добавок, таких как, например, йодированная соль, которая задерживает развитие грибка. Однако пекарь Маурицио Лео уверен, что хлебобулочное изделие может храниться на семь дней дольше, если придерживаться определенных правил. Об этом пишет The Mirror.