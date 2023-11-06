Эксперт рассказал, как и где ребенку выучить китайский язык

С чего начать и можно ли выучить китайский самостоятельно?

«Самоучитель, скорее всего, не поможет. Выучить китайский самостоятельно вряд ли получится из-за тонов и звуков. Я видел неплохие самоучители, но кто и как проверит ваше произношение?», — говорит Валерий Гибалин.

Если мы говорим о начальном этапе, надо заниматься хотя бы год с «живым» педагогом. Можно начать с репетитора по 2 часа в неделю, добавил преподаватель.

С какого возраста лучше начинать учить китайский?

С 5−6 лет. Если раньше, то только ознакомительно, чтобы познакомить ребенка с иероглифами. «Если маленького ребенка учат говорить, часто страдает произношение и переучивать очень сложно. Так что я бы не торопился. Мне встречались ученики, которых потом долго приходилось переучивать, так как в детстве их не смогли научить правильному произношению, а в китайском это очень важно, иначе вас просто не поймут», — рассказал эксперт.

Есть ли в России детские сады с китайским языком?

Да. Есть дополнительные платные занятия в некоторых муниципальных садах. Кроме того, китайский можно найти в частных детских садах, которые тоже предлагают дополнительные занятия. Речь идет о так называемых языковых клубах. 3 часа занятий в таком клубе:

в Москве — 5−6 тысяч рублей с ребенка, преподаватели — китаянки.в Новосибирске за три часа занятий попросят 4500−5000 рублей за мини-группу, это 2−3 человека. Индивидуальное занятие с преподавателем — носителем языка — 1800 рублей. Можно ли выучить китайский язык бесплатно в обычной школе?

Да, в России есть школы, где китайский преподается уже около 30 лет. В некоторых школах китайский идет первым языком, его изучают со второго класса, или вторым — тогда изучение начинается с 5-го класса. Например:

в Москве это школы 548, 1948, лицей 1555;

в Санкт-Петербурге — 691, 204;

во Владивостоке — школа 9, гимназия 2, гимназия ДВФУ;

в Благовещенске — школа 14, где китайский уже много лет идет как основной язык со 2 класса. Во многих школах Благовещенска есть курсы разговорного китайского.

«Лучше начинать учить язык со 2-го класса, как основной, или с 5-го, как второй язык. Заниматься придется хотя бы 4 раза в неделю», — убежден Валерий Гибалин.

Какой диалект китайского языка учат в наших школах?

Пекинский диалект, он называется «пу-тун-хуа». Это общепринятый китайский язык, вы включите телевизор в Китае и там будет «пу-тун-хуа».

Сколько лет надо учить китайский, чтобы понимать и уметь разговаривать?

Хотя бы 5 лет, чтобы выучить язык на среднем уровне, считает эксперт. Особенность китайского языка в том, что быстрых результатов не будет.

Как продолжить совершенствовать язык после школы?

Преподаватель Валерий Гибалин предлагает такой вариант: например, проходим в вузе курс бизнес-китайского. Он есть на «менеджменте», «востоковедении» в ведущих вузах. Это не меньше года. Язык, который используется в бытовой сфере очень отличается от делового. Есть слова, которые вообще не используются в бизнес-сфере. Например, «спасибо», по-русски это звучит как «се се». Китайский партнер вам скажет что-то в таком роде: «Извините, вы, наверное, сильно измучились…» «Нихао» деловому партнеру тоже не принято говорить, предупреждает эксперт. Это все равно, что похлопать по плечу старого знакомого, так, немного панибратски. В отношении бизнес-партнера это недопустимо.

Как после школы поехать бесплатно учиться в Китай?

Посольство Китайской Народной Республики в РФ при поддержке Министерства образования КНР каждый год выдает стипендии и гранты учащимся, особо отличившимся на национальных и всемирных конкурсах китайского языка.

Есть ли в школах стажировки на учебу в Китай?

Да. С 2023 года возобновились выезды туда на учебу. В школах дети обычно отправляются в разные города Китая на несколько недель в формате летнего лагеря (например, в школе 548 г. Москвы). Обучение зачастую проходит на базе местных университетов, занятия ведут китайские профессора, а дети проживают на территории кампуса.

Что самое сложное в китайском языке?

Самое сложное в том, что идет сразу несколько мыслительных операций: надо запомнить, как пишется иероглиф, знать его значение, звучание и то, какой тон ему соответствует. При этом, по словам эксперта, изучение китайского помогает развивать память, музыкальный слух и мелкую моторику.

Сколько иероглифов в китайском языке?

В китайском языке 60 тысяч иероглифов, но активно используется 3−4 тысячи, 4 основных тона (есть и пятый — нейтральный) и 400 слогов.

Китайские иероглифы рисуют или пишут?

Уже на первом уроке преподаватели объясняют: иероглифы не рисуют, а пишут, хотя иероглиф — рисунок, показывающий понятие. Для школьников есть специальные тетради с прописями на китайском.

Может ли левша научиться красиво писать иероглифы?

Левшам может быть сложно учиться письму, рассказал Гибалин. Есть определенный порядок написания иероглифа. Он сложился еще с тех пор, когда все носили традиционные одеяния с длинными широкими рукавами. Учителя в школах разрешают не соблюдать порядок написания черт.

Китайский требует хорошей памяти, развитой мелкой моторики и слуха. А если в класс пришел слабый ребенок?

Изучение любого иностранного языка развивает все виды памяти. А китайского — особенно.

«У меня в классе бывают дети, которые бросают язык, но это обычно те, кого заставили заниматься родители, таких 10−20 процентов. В китайском языке 60 тысяч иероглифов, активно используются 3−4 тысячи. Если вы думаете, что все китайцы владеют каллиграфией, то сильно ошибаетесь. Многие из них не умеют писать иероглифы, владеют только устной речью. Кстати, и на ЕГЭ по китайскому языку самая сложная часть для наших выпускников — именно письмо», — добавил преподаватель.

Самое сложное в китайском языке то, что идет сразу несколько мыслительных операций: надо запомнить, как пишется иероглиф, знать его значение и звучаниеНа какой уровень ориентирован международный экзамен по китайскому языку? Начало уровня B2 по европейской классификации?

Если очень коротко, то международный экзамен по китайскому языку — HSK, на который ориентирована программа, не полностью соответствует европейской классификации с тремя уровнями — A, В и С. Он проще и сейчас будет усложняться, уточнил эксперт.

Правда ли, что многие китайцы знают русский?

Да, но стесняются говорить, как им кажется, из-за плохого произношения.

«Мы менее стеснительны, но я вам скажу одну вещь: если китаец вас хвалит: “О, как вы хорошо говорите по-китайски!”, это значит, что говорите вы не очень хорошо, а вот если китайцы ведут с вами беседу без похвалы и стеснений, то — да, вы действительно хорошо говорите по-китайски», — поделился секретом Валерий Гибалин.

Какой язык можно добавить, если ребенок учит китайский?

РГ: Педагоги знают, что если ребенку дают два языка, то лучше, если они будут из одной языковой группы: английский — немецкий, французский-испанский. А какой язык можно добавить, если ребенок учит китайский?

Валерий Гибалин: Английский, потому что в китайском много заимствований из этого языка. К тому же, у иероглифа нет окончаний, как и в английском. Параллельно с китайским можно изучать японский, там та же слоговая система, что и в китайском. Например, 3 года учим китайский, а потом можно присмотреться к японскому.