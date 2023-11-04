Учебники по китайскому и корейскому обошли по популярности немецкий

Литература для изучения китайского и корейского языков обошла по популярности книги по немецкому. Такую статистику по итогам продаж первой половины 2023 года представили РБК в объединенной розничной сети «Читай город — Буквоед» (крупнейшая в России книжная сеть, насчитывает около 700 точек продаж).

Как считали

Сеть «Читай город — Буквоед» проанализировала продажи в сегменте иностранных языков за первое полугодие 2023 года и первое и второе полугодия 2022 года. Данные также включают продажи интернет-магазина Book24. При исследовании динамики продаж учитывался именно коммерческий рынок литературы для дополнительного и самостоятельного обучения: школьные учебники из обязательных образовательных программ из выборки были исключены. Почти половину рынка — 41,5% в денежном выражении и 44,8% в штуках — составили книги издательства АСТ, которое, по данным Российской книжной палаты, является крупнейшим российским издательством по количеству непериодических изданий.

Продажи учебников по корейскому языку за январь—июнь 2023 года выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Пособия по китайскому показали рост продаж на 4% в штуках и на 11% в рублях, по турецкому — рост на 1% и 9% соответственно.

При этом значительно упал спрос на учебники по европейским языкам. Худшая динамика — у английского: его продажи в штуках упали на 33%, в денежном выражении снижение составило также почти треть — 30%. Продажи пособий по немецкому языку упали в штуках на 29%, по французскому — на 24%, по итальянскому — на 27%, небольшое сокращение было и у учебников испанского — 8%. В денежном выражении наблюдается практически аналогичная динамика: английский потерял 30%, немецкий — 27,5%, французский — 19%, итальянский — 18%, испанский — 3%

Снижение также наблюдается у японского языка — минус 14% в штуках и 6% в рублях. Однако его доля в общем объеме продаж остается достаточно весомой — японский язык занимает 6-ое место в общем рейтинге.

В результате перераспределения спроса изменился и общий рейтинг наиболее востребованных языков, константируют в сети «Читай-город — Буквоед». Первое место, несмотря на падение продаж, продолжает удерживать английский. Немецкий, в свою очередь, опустился со второй на четвертую строчку, уступив китайскому и корейскому. На пятом месте — испанский. Французский язык также уступил позицию японскому. Турецкий язык не изменил свои позиции в рейтинге — как в первом полугодии 2023 года, так и в аналогичный период 2022 года он занял девятое место.

За счет сильных ослаблений продаж книг по английскому просели и общие продажи учебной литературы по иностранным языкам. Совокупное снижение составило 23% в руб. и 27% в шт.

Что говорят книжные издательства и эксперты

В издательстве АСТ отмечают, что «локомотивом» по объемам продаж остается английский, но в денежном выражении продажи по сравнению с другими языками растут незначительно — всего на 7%. Существенно прибавили корейский (плюс 27% в рублях), китайский (плюс 48%), а также испанский (плюс 25,5%) и турецкий (+25%).

В издательстве «Просвещение» (в основном специализируется на учебниках для школ, однако его книги также есть в коммерческой рознице) рассказали, что фиксируют рост в английском языке и «незначительное падение» — в немецком и французском. Продажи литературы по восточным языкам, а также по китайскому и корейскому, выросли. Однако конкретной динамики в «Просвещении» не привели ни по одному из языков.

Впрочем, в объяснениях причин популярности тех или иных языков издательства расходятся. Спрос на английский, по словам представителя «Просвещения», поддерживается тем, что он «один из самых распространенных в мире», а также «язык международного и делового общения, науки и современных технологий». «Европейские языки сохраняют свои позиции из-за сложившейся сильной школы преподавания этих языков в России, — отмечают в “Просвещении”. — Кроме того, расширяется география преподавания испанского языка».

Впрочем, в издательстве соглашаются с ростом запроса на изучение китайского, в том числе и как первого иностранного. «Среди молодежи и подростков отмечается также рост интереса к изучению корейского из-за популярности их культуры», — добавляют в «Просвещении».

Наблюдаемый рост спроса на освоение корейского, китайского и турецкого языков не связан с событиями последних лет, считают, в свою очередь, в АСТ. Например, интерес к корейскому «стабильно увеличивается» еще с 2017 года, к китайскому — с 2018-ого, к турецкому — с 2019-ого. Падение интереса фиксировалось только в период пандемии. «Следует понимать, что изучение языка — длительный процесс, требующий приверженности, — объясняют в АСТ. — Поэтому влияние растущего экономического партнерства с Китаем в плане изучения языка проявятся несколько позднее. Основным фактором популярности всех трех языков остается медиа контент на этих языках и современная поп-культура, а также академические и карьерные возможности, которые предлагаются странами-носителями этих языков».

Изменился и спрос на зарубежную художественную литературу, комментирует статистику глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Впрочем, по его словам, «спрос на книги определяется не сколько национальностью автора, сколько востребованностью самой книги, ее качеством и темой».