Эксперт объяснила, почему подростки могут начать воровать

Доцент института образования БФУ им. И. Канта, кандидат психологических наук Инна Карась рассказала, почему подросток может начать воровать. Она объяснила это в разговоре с изданием «Мел».
По словам эксперта, здесь могут влиять такие факторы, как адекватность в восприятии жизни, социализация, навыки коммуникации и прочее. Если всё в норме и интеллект у подростка сохранен, то такие поступки могут быть следствием неблагополучия в семье — конфликтов с родителями или просто холодных и отстраненных отношений. Так, с помощью демонстративного социально неодобряемого способа, ребенок может пытаться привлечь к себе внимание. Тогда терапия понадобится не только ему, но и его родителям.
Как сообщила Инна Карась, с такой проблемой взрослым лучше всего вместе с подростком обратиться к психотерапевту на очную консультацию. Специалист сначала оценит интеллектуальные возможности ребенка и его психоэмоциональное состояние, а потом начнет работать со всей семьей.
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Айгуль Сабитова