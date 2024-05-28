Эксперт объяснила, почему подростки могут начать воровать

По словам эксперта, здесь могут влиять такие факторы, как адекватность в восприятии жизни, социализация, навыки коммуникации и прочее. Если всё в норме и интеллект у подростка сохранен, то такие поступки могут быть следствием неблагополучия в семье — конфликтов с родителями или просто холодных и отстраненных отношений. Так, с помощью демонстративного социально неодобряемого способа, ребенок может пытаться привлечь к себе внимание. Тогда терапия понадобится не только ему, но и его родителям.