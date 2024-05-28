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Эксперт объяснила, почему подростки могут начать воровать

Вина может лежать на взрослых.

Источник: Unsplash

Доцент института образования БФУ им. И. Канта, кандидат психологических наук Инна Карась рассказала, почему подросток может начать воровать. Она объяснила это в разговоре с изданием «Мел».

По словам эксперта, здесь могут влиять такие факторы, как адекватность в восприятии жизни, социализация, навыки коммуникации и прочее. Если всё в норме и интеллект у подростка сохранен, то такие поступки могут быть следствием неблагополучия в семье — конфликтов с родителями или просто холодных и отстраненных отношений. Так, с помощью демонстративного социально неодобряемого способа, ребенок может пытаться привлечь к себе внимание. Тогда терапия понадобится не только ему, но и его родителям.

Как сообщила Инна Карась, с такой проблемой взрослым лучше всего вместе с подростком обратиться к психотерапевту на очную консультацию. Специалист сначала оценит интеллектуальные возможности ребенка и его психоэмоциональное состояние, а потом начнет работать со всей семьей.

Ранее психолог назвала пять признаков того, что у ребенка проблемы в школе.

Айгуль Сабитова