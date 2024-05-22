Детский психолог Джавада Титарова назвала 5 признаков того, что у ребенка проблемы в школе

10-летний Сэмми Теуш совершил самоубийство 5 мая 2024 года. Долгое время он был жертвой школьной травли — дети оскорбляли его за внешний вид: маленький рост, большие очки и «кривые» зубы. Проблемы начались после переезда семьи из Флориды в Индиану, где мальчик вместе с братьями пошел в новую школу. Сначала его травили за рост, а затем, когда он стал носить очки, и за них.