Детский психолог Джавада Титарова назвала 5 признаков того, что у ребенка проблемы в школе

Трагедия в Индиане
10-летний Сэмми Теуш совершил самоубийство 5 мая 2024 года. Долгое время он был жертвой школьной травли — дети оскорбляли его за внешний вид: маленький рост, большие очки и «кривые» зубы. Проблемы начались после переезда семьи из Флориды в Индиану, где мальчик вместе с братьями пошел в новую школу. Сначала его травили за рост, а затем, когда он стал носить очки, и за них.
По словам родителей, во время издевательств Сэмми «прятался под партой».
«Однажды он спрятался в туалете и заперся там, и им [взрослым] пришлось войти и отпереть дверь. Я разговаривала со школой. Они говорят: “У Сэмми проблемы с дисциплиной”. А я говорю: “Что? Разве не очевидно, что он прячется под партой, прячется в шкафу и прячется в туалете. От чего он прячется?”», — приводит слова матери мальчика издание People.
Школьными булли оказались старшеклассники — они преследовали Сэмми в коридорах, придумывали обидные прозвища, оскорбляли его маму и угрожали избить его.
Еще один случай незадолго до суицида ребенка вспоминает его отец: «[Старшеклассник] выхватил у Сэмми из рук планшет и изо всех сил ударил его по голове. Он разбил ему очки, порезал лицо, поставил синяк под глазом. И они выгнали Сэмми из школьного автобуса».
Родители отмечают, что знали о травле, с которой сталкивался их сын — они пытались поддержать его и неоднократно пробовали поговорить с представителями школы и другими учениками. Однако те не предпринимали никаких мер: администрация ссылалась на якобы «плохое поведение» Сэмми, а школьники не решались говорить о травле, потому что боялись «наказания и отчисления из школы».
Как родители могут предотвратить суицид ребенка
Джавада Титарова, детский психолог, автор проекта «Чадодейство».
Суицид ребенка — одно из самых страшных испытаний для родителей. Чаще всего мыслям о нем подвержены дети в пубертатном возрасте — на это влияют их чувствительность к критике, гормональная перестройка и острая необходимость в принятии обществом. При определенных обстоятельствах этих испытаний для одного человека становится слишком много — например, в ситуациях столкновения со школьной травлей, буллингом.
Безусловно, задача родителя на период всего взросления ребенка — быть чутким. Но особенную бдительность нужно проявить в период наибольшей уязвимости, когда обычно приходится на возраст 10−13 лет. На что обратить внимание:
- Падение успеваемости — если нужно противостоять эмоциональному и, тем более, физическому насилию, сил на концентрацию для обучения у ребенка не остается
- Скрытность — подросток тревожится и меньше делится тем, что было в школе
- Прогулы — ребенок скрытно пропускает занятия или пытается остаться дома. Например, придумывает отговорки, начинает якобы часто болеть
- Пропажа вещей — или их порча
- Ссадины или синяки на теле ребенка
Повод обратиться за помощью есть, если вы нашли хотя бы один тревожный сигнал из этого списка.
Сначала попробуйте поговорить с ребенком — мягко, без давления и чрезмерных расспросов. Потом обсудите проблему с классным руководителем.
Если факт буллинга подтвердится, стоит прибегнуть не только к помощи детского психолога, но и специальной организации. Например, проекта «Травли. Нет», нацеленного на помощь подростком в кризисных ситуациях — его сотрудники могут организовать целый комплекс мероприятий с учебным заведением.
Важно не перекладывать ответственность за происходящее на ребенка. Очки, зубы и что угодно еще не являются причиной для всеобщего пренебрежения и тем более травли.
Все эти сложности должны регулировать взрослые, а не одноклассники. Педагог и директор в таких случаях должны общаться с родителями и вместе принимать оптимальное решение.
Самая фатальная ошибка родителей — думать, что дети «сами разберутся».
Что подросток мог бы просто игнорировать агрессию в свой адрес или что токсичная среда закаляет моральный дух. Это все равно, что считать, будто переломы помогают костям становится прочнее.
Отсюда главное правило: не можете решить проблему в школе — забирайте ребенка. Можно потратить год, борясь с системой — целый год жизни человека, когда он взрослеет, открывает себя, овладевает новыми знаниями и навыками. А можно за 2 месяца все изменить — да, потратить силы, найти новую школу, организовать поддержку, возможно, даже изменить привычный уклад, если придется ездить в другой район.
Страх этих задач — одна из причин откладывания благополучия самого родного человека, своего ребенка. Ведь кажется, что на чаше весов всего пара часов в школе. Но там — целая жизнь.
Джавада Титарова, Детский психолог, автор проекта «Чадодейство».