Эксперт объяснила, какие цветы могут вызвать аллергию

Какие цветы могут вызвать аллергию? На этот вопрос в разговоре с «Крымской газетой» ответила цветовод Лидия Драчева.
Она подчеркнула, что аллергию могут вызвать как комнатные растения, так и цветы на приусадебном участке. Среди первых она назвала:
— фикус (выделяет не только пыльцу, но и млечный сок, который может раздражать кожу);
— диффенбахию (содержит ядовитые соединения, которые могут вызывать раздражение слизистых);
— азалию (их пыльца — сильный аллерген);
— хризантему, герберы (содержат пыльцу, которая может раздражать дыхательные пути);
— орхидею и спатифиллум (тоже может провоцировать аллергические реакции).
Если нужно выбрать комнатные растения, которые не вызовут подобных проблем, можно рассмотреть такие:
— пеларгония (практически не выделяет пыльцу и считается гипоаллергенной);
— бегония (не выпускает много пыльцы, что снижает риск аллергических симптомов);
— фиалки и суккуленты (не считаются сильными аллергенами);
— пеперомия (также считаются гипоаллергенными).
Если говорить о цветах на приусадебном участке, то среди них аллергию могут вызвать:
— тюльпаны;
— гвоздики;
— нарциссы;
— пионы;
— сирень;
— подсолнухи.
Чтобы избежать аллергии, можно посадить:
— ирисы (низкое содержание пыльцы);
— гладиолусы и астры;
— георгины;
— лаванду.
Садовод подчеркнула, что даже безопасные с аллергической точки зрения растения могут у некоторых людей вызвать нежелательную реакцию. Поэтому тем, у кого есть сильная аллергия, лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом перед выбором цветов.
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Айгуль Сабитова