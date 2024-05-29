Эксперт объяснила, какие цветы могут вызвать аллергию

Садовод подчеркнула, что даже безопасные с аллергической точки зрения растения могут у некоторых людей вызвать нежелательную реакцию. Поэтому тем, у кого есть сильная аллергия, лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом перед выбором цветов.