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Эксперт объяснила, какие цветы могут вызвать аллергию

И рассказала, что посадить, чтобы избежать проблем.

Источник: Reuters

Какие цветы могут вызвать аллергию? На этот вопрос в разговоре с «Крымской газетой» ответила цветовод Лидия Драчева.

Она подчеркнула, что аллергию могут вызвать как комнатные растения, так и цветы на приусадебном участке. Среди первых она назвала:

— фикус (выделяет не только пыльцу, но и млечный сок, который может раздражать кожу);

— диффенбахию (содержит ядовитые соединения, которые могут вызывать раздражение слизистых);

— азалию (их пыльца — сильный аллерген);

— хризантему, герберы (содержат пыльцу, которая может раздражать дыхательные пути);

— орхидею и спатифиллум (тоже может провоцировать аллергические реакции).

Если нужно выбрать комнатные растения, которые не вызовут подобных проблем, можно рассмотреть такие:

— пеларгония (практически не выделяет пыльцу и считается гипоаллергенной);

— бегония (не выпускает много пыльцы, что снижает риск аллергических симптомов);

— фиалки и суккуленты (не считаются сильными аллергенами);

— пеперомия (также считаются гипоаллергенными).

Если говорить о цветах на приусадебном участке, то среди них аллергию могут вызвать:

— тюльпаны;

— гвоздики;

— нарциссы;

— пионы;

— сирень;

— подсолнухи.

Чтобы избежать аллергии, можно посадить:

— ирисы (низкое содержание пыльцы);

— гладиолусы и астры;

— георгины;

— лаванду.

Садовод подчеркнула, что даже безопасные с аллергической точки зрения растения могут у некоторых людей вызвать нежелательную реакцию. Поэтому тем, у кого есть сильная аллергия, лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом перед выбором цветов.

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Айгуль Сабитова