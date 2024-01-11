Эксперт объяснил, на каком этаже многоэтажного дома лучше жить

При покупке квартиры люди обращают внимание не только на количество комнат, но также и на этаж. Эксперт рассказал, от чего может зависеть выбор.

Так, на нижних этажах будет удобно жить в том случае, если в доме нет лифта. Также такой выбор подходит пожилым и людям с маленькими детьми.

Средние этажи чаще всего выбирают из соображений безопасности. Например, воры не смогут залезть в окно, а шум с улицы не такой сильный. Из-за этого многие также предпочитают жить как можно выше.

Ученые из США провели исследование, результаты которого показали, что лучше всего проживать на первых семи этажах дома. Это связано с тем, что чем больше высота, тем слабее магнитное поле Земли и сильнее нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Пострадать может и центральная нервная система.

Также на верхних этажах наблюдается более высокий уровень электромагнитного излучения, из-за чего человек может чаще сталкиваться с мигренью.

Помимо прочего стоит выбирать квартиру в доме, который находится в зеленой зоне. Ученые связали это с тем, что растения замедляют старение.

Анна Морозова