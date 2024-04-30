Эксперт назвала собак, соответствующих стилю жизни хозяина

У людей сложились определенные стереотипы о разных породах собак. Например, многие думают, что доберманы вспыльчивы и опасны для окружающих, а чихуа-хуа — бесполезные и постоянно лающие животные.
Эксперт Жаннет Малдун рассказала The Mirror о том, что пора развеять некоторые стереотипы о питомцах. Девушка назвала породы собак, которые соответствуют четырем стилям жизни и типам личности людей.
Собаки для спортсменов
Если вы часто участвуете в марафонах, бегаете по утрам и не можете ни минуты сидеть на месте, то, по словам эксперта, вам подойдут такие породы, как джек-рассел, немецкая овчарка, бордер-колли и ротвейлер. У них хорошая выносливость, они любят проводить время на свежем воздухе. Однако их нужно правильно воспитывать и тренировать в течение двух часов каждый день.
Также заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе любят хаски, бигли, терьеры и спаниели.
Собаки для любителей объятий
Некоторые породы не любят излишнюю ласку. Но если вы ищите собаку, с которой можно будет часто обниматься, Малдун советует присмотреться к кокапу, кавапу и спаниелям. Они сильно привязываются к своим хозяевам и испытывают стресс, когда владелец оставляет их дома одних.
Также ласку обожают стаффордширские бультерьеры. Они, как правило, преданные собаки, которые как можно больше времени любят проводить рядом с хозяевами. Однако они нормально переносят одиночество.
Малдун добавила, что и другие породы могут подойти для объятий, если хозяин учитывает настроение своего питомца и его желания.
Собаки для трудоголиков
Бишон-фризе, бульдоги и чихуахуа включены в список пород, которым требуется всего от 30 минут до часа ежедневных упражнений, чтобы оставаться здоровыми. Поэтому их можно оставлять одних и уезжать из дома.
В большинстве случаев, они нормально переносят одиночество, но, предупреждает эксперт, нельзя оставлять щенков этих пород надолго одних, так как у них может развиться депрессия и тревога.
Собаки для интровертов
Если вам нравится собственное личное пространство, но вы иногда хотели бы обниматься со своим питомцем, вам подойдут хаски, лабрадоры, бульдоги и золотистые ретриверы. Они могут обходиться без ласки хозяина какое-то время.
Правда, как говорит эксперт, иногда хаски могут требовать много ласки. Это зависит от личностных качеств собак.
Ранее эксперты назвали шесть пород собак, подходящих для одиноких людей.
Анна Морозова