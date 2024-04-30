Эксперт назвала собак, соответствующих стилю жизни хозяина

Если вы часто участвуете в марафонах, бегаете по утрам и не можете ни минуты сидеть на месте, то, по словам эксперта, вам подойдут такие породы, как джек-рассел, немецкая овчарка, бордер-колли и ротвейлер. У них хорошая выносливость, они любят проводить время на свежем воздухе. Однако их нужно правильно воспитывать и тренировать в течение двух часов каждый день.