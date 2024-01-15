Спасут от депрессии: 6 пород собак, идеально подходящих для одиноких людей

Конечно, преданность хозяину, как и характер питомца, по породе не выбрать. Но есть всё же такие особенные собаки, которые зачастую становятся теми самыми хвостиками своих владельцев. Если страдаете от одиночества, не спешите сразу заводить котиков, лучше дайте шанс этим пушистикам.

Акита-ину

Тот самый пёсик, который всплывает в памяти при упоминании фразы про Хатико, был как раз породы акито-ину. Эти четвероногие превращают хозяина в смысл жизни, поэтому считают своим долгом следовать по пятам за человеком, оберегать его и заботиться. Собачки породы акита-ину умны, легко поддаются (и нуждаются в минимальной) дрессировке, а также максимально социализированы.

Золотистый ретривер

Многие решаются завести щенка породы золотистый ретривер из-за красоты. Светлая, длинная и такая мягкая шерсть позволяет питомцу выглядеть статусно и дорого. Знайте, что бонусом к красивой внешности пёселя идёт приятный характер. Собаки породы золотистый ретривер известны своей преданностью и дружелюбием. Они обладают мягким нравом и могут стать отличными компаньонами для одиноких людей.

Немецкая овчарка

Эта порода собак только кажется опасной. На самом деле овчарки — пример преданности человеку в мире четвероногих. Да, их в первую очередь заводят как охранников и защитников дома, но также нередко они становятся и членами семьи. Собаки породы немецкая овчарка — это преданные компаньоны, верные друзья и любящие питомцы, они не прочь поваляться на диване рядом с хозяином или отправиться с ним в поход. Такой пёсель точно спасёт от одиночества!

Боксёр

Если вы не типичный домосед, а вынужденный одиночка, чей слишком активный образ жизни многие люди не разделяют, заведите собаку под стать себе. Например, боксёра. Это энергичные и игривые питомцы, также известные преданностью хозяевам. Они обладают высоким уровнем энергии и нуждаются в активном образе жизни. Поэтому никаких «прогулок» в 15 минут — минимум два часа на свежем воздухе.

Шелти (шетландская овчарка)

Шелти считается породой собак, которая не будет отходить от своего человека. Для этого пушистики могут даже нарочно избегать общества других животных, если такие есть в доме. Вот что значит щенячья преданность! Кстати, если вы одиноки, но думаете о ребёнке, попробуйте сначала ужиться с собакой породы шетландская овчарка: они такие же неугомонные и любопытные, как дети в первые годы жизни.

Пиренейская горная собака