Эксперт назвала самые частые ошибки в столовом этикете

Ранее эксперт по речевому этикету Тимур Рагга объяснил, в каких случаях можно переходить на «ты». По его словам, действовать необходимо в зависимости от обстоятельств и отталкиваться от контекста, поскольку единых правил не существует. Например, в официальных учреждениях рекомендуется всегда использовать «вы». Если же человек пришел в небольшой спортзал, то такое обращение, наоборот, рискует вызвать подозрительное отношение. Также стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если человек понимает, что готов пойти с собеседником на сближение, то можно использовать «ты».