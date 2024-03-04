Тренер по речи дал советы, как убрать неуверенный детский голос

«Здесь нужно разобраться в физике процесса. Голос — это наше озвученное дыхание. От того, насколько свободно и легко мы дышим, насколько объемно вдыхаем и выдыхаем, зависит то, настолько сильнее и громче звучит наш голос. Многие думают, что работать с голосом — это просто проговаривать скороговорки. На самом деле, это не так. Если мы говорим про сам звук, то здесь важно работать над дыханием. Поэтому многие голосовые практики связаны именно с дыханием», — объяснил он.
По словам эксперта, дыхание должно держаться на опоре, то есть, на диафрагме.
«Многие дышат поверхностно, задействовав только грудь и не вдыхая глубоко. Поэтому, когда такие люди говорят, они не выталкивают голос, а разговаривают на связках — начинают сипеть и хрипеть, голос теряется и устает. В результате, вы начинаете говорить слабо. Когда же голос мощный — все звучит иначе: диафрагма позволяет ему звучать тверже, увереннее и громче. Причем внешне вы не выглядите как человек, которые прилагает какие-то дополнительные усилия, чтобы звучать громче», — добавил Рагга.
Тренер посоветовать научиться дышать диафрагмой, используя для этого грудь и ее резонаторы. В этом случае голос звучит по-взрослому.
«Здесь также важна психология. Если мы испытываем стресс или волнуемся, мы начинаем зажиматься. Зажимаясь физически, мы формируем блоки, не позволяющие нам глубже дышать и громче звучать. Например, неуверенные в себе люди чаще всего говорят тихо, себе под нос, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание. Таким образом, они не задействуют весь выдох, все резонаторы, а как итог — голос получается вялым. Другой пример — когда мы сильно волнуемся, связки и горло зажимаются, а голос становится выше. Именно поэтому у женщин часто проявляются визгливые нотки в голосе, когда они начинают ругаться — они говорят исключительно на связках и быстро и поверхностно глотают воздух. Как результат — они звучат высоко, резко и по-детски», — подчеркнул он.
Еще один пример — когда человек с детства подвергается стрессу и воспитывается «хорошей девочкой» или «хорошим мальчиком» — он привыкает жить в этом зажиме. Поэтому он разговаривает аккуратно и сдержанно, поджимая живот. В этом случае диафрагма вновь не задействована, а значит на выходе мы вновь получаем детский голос.
«Детский голос — причина неглубокого дыхания и отсутствия воздействия резонатора. Чаще всего процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. Поэтому мы часто отправляем своих учеников именно на телесные практики — прием у остеопата, массаж или йога. Они положительно влияют на раскрепощение тела. Благодаря им мы снимаем зажимы: воздух начинает циркулировать спокойнее, человек чувствует себя увереннее, дыхание становится более объемным, глубоким и мощным, темп речи снижается, а мы получаем хорошо поставленный голос», — резюмировал Рагга.