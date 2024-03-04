Тренер по речи дал советы, как убрать неуверенный детский голос

«Здесь также важна психология. Если мы испытываем стресс или волнуемся, мы начинаем зажиматься. Зажимаясь физически, мы формируем блоки, не позволяющие нам глубже дышать и громче звучать. Например, неуверенные в себе люди чаще всего говорят тихо, себе под нос, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание. Таким образом, они не задействуют весь выдох, все резонаторы, а как итог — голос получается вялым. Другой пример — когда мы сильно волнуемся, связки и горло зажимаются, а голос становится выше. Именно поэтому у женщин часто проявляются визгливые нотки в голосе, когда они начинают ругаться — они говорят исключительно на связках и быстро и поверхностно глотают воздух. Как результат — они звучат высоко, резко и по-детски», — подчеркнул он.