Эксперт назвал три главные ошибки при флирте

Начали замечать, что люди не замечают ваших сигналов, и вы тоже пропускаете их намеки мимо ушей? Флиртовать действительно сложно: мы хотим проявить интерес к кому-то, не показавшись при этом слишком навязчивыми. Тем более все мы боимся получить отказ, нанеся ущерб своей самооценке. В результате начинается психологическая игра, где все становится расплывчатым и запутанным. А это, как правило, не приводит к счастливым отношениям.
Джереми Николсон, доктор наук и магистр философии, специализирующийся на психологии знакомств, рассказал о самых распространенных ошибках «соблазнения».
Первая ошибка: «Он так странно на меня посмотрел…»
Ученые еще в 1992 году обнаружили, что, флиртуя, люди сосредотачиваются лишь на негативных сигналах. Мы с большей вероятностью замечаем признаки того, что потенциальный партнер не заинтересован в нас, нежели выявляем положительные признаки флирта. Собеседники, кстати, ведут себя также. Поэтому, даже когда люди заинтересованы в романтическом общении, они часто пропускают флирт из-за своей негативной направленности.
Возможное решение
Избегайте предвзятости мнений. Если вам кажется, что объект симпатий посылает негативные импульсы, не сосредотачивайтесь на них. Иногда «опасность» только в нашей голове. Узнайте лучше партнера, чтобы наверняка знать, что он имеет ввиду.
Вторая ошибка: «Он говорит, что я ему нравлюсь, но мне так не кажется…»
Психологи также обнаружили явное несоответствие между вербальным и невербальным общением. Люди склонны флиртовать с помощью слов, но они также уделяют внимание невербальным и поведенческим сигналам, чтобы определить, проявляет ли партнер ответную симпатию. Это вызывает определенный диссонанс, поскольку люди выражают интерес словами, но при этом не замечают его в поведении, ожидая «первого шага» — поступками.
Возможное решение
Не полагайтесь только на слова — действуйте! Обращайте внимание на ваш язык тела и поступки. Наша речь часто бывает расплывчатой и двусмысленной. Кроме того, люди имеют постоянность лгать. Поэтому, чтобы флиртовать хорошо, нужно учитывать то, как мы отражаем поведение партнера и подстраиваемся под него. Не зря народная мудрость гласит: «Оценивай по поступкам, а не по посулам.».
Третья ошибка: «Он писал мне ночью ТАКОЕ, а на утро даже не поздоровался…»
Психологи установили значительную разницу в общении при «телефонном» и живом разговоре. Несмотря на то, что многие более открыты при таком формате взаимодействия, флирт передается в основном за счет языка тела, поступков и прикосновений. Соответственно, флирт по телефону — сложный и запутанный. Собеседники не всегда воспринимают его всерьез из-за существующей дистанции.
Возможное решение
Трудно по-настоящему понять, нравитесь ли вы кому-то в романтическом плане, пока вы не увидите, как человек взаимодействует с вами физически. Настоящий флирт начинается только при личном общении. В начале отношений рекомендуем забыть про пикантные смс и бесконечные телефонные разговоры. Проявляйте интерес в реальной жизни, тогда, вы наверняка будете услышаны.
Про любовь с первого взгляда и стереотипах о ее продолжительности рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова