Эксперт назвал три главные ошибки при флирте

Начали замечать, что люди не замечают ваших сигналов, и вы тоже пропускаете их намеки мимо ушей? Флиртовать действительно сложно: мы хотим проявить интерес к кому-то, не показавшись при этом слишком навязчивыми. Тем более все мы боимся получить отказ, нанеся ущерб своей самооценке. В результате начинается психологическая игра, где все становится расплывчатым и запутанным. А это, как правило, не приводит к счастливым отношениям.