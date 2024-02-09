Экосредства для уборки превосходят обычные по выбросам химикатов

В последнее время люди отдают предпочтение бытовой химии с экологической маркировкой. Подразумевается, что такая продукция намного безопаснее для здоровья человека и окружающей среды. Так ли это на самом деле, решили проверить ученые из Йоркского университета (Великобритания). Их работа опубликована в журнале Environmental Science: Processes & Impact.
Ученые исследовали, как на качество воздуха в помещении влияют летучие органические соединения (ЛОС) в составе обычных и экосредств для уборки.
ЛОС — класс органических веществ, включающий ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, монотерпены, терпеноиды и другие. Прошлые исследования показали, что выделяемые из потребительских товаров монотерпены могут вступать в реакцию, образовывая опасные вторичные загрязнители, такие как формальдегид. Он вреден для слизистых оболочек и кожных покровов человека. При увеличении концентрации ЛОС в воздухе у людей могут возникать проблемы с дыханием, раздражение глаз, носа и кожи.
В ходе исследования специалисты проанализировали 10 обычных и 13 экологических бытовых средств, в том числе используемых для чистки поверхностей, уборки ванной, мытья полов и посуды. Оказалось, что химия с пометкой «эко» выделяла больше монотерпенов, основным источником которых были ароматические отдушки.
Средняя концентрация монотерпенов в экосредствах составила 25 миллиграммов на литр, а в обычных — 8,6 миллиграмма на литр. В результате применения первых в воздухе увеличивалась концентрация вредных вторичных загрязнителей, таких как формальдегид (до 7%) и пероксиацетилнитрат (до 6%).
Таким образом, ученые не нашли доказательств тому, кто экосредства более безвредные, чем обычные, в плане воздействия на воздух. Специалисты считают, что производителям бытовой химии необходимо указывать на упаковках и разъяснять потребителям, что входит в состав продукции и как снизить возможный вред от веществ.
Ранее ученые установили, что косметика, шампуни и виниловый ламинат содержат опасные для здоровья вещества.
Анна Морозова