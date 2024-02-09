Экосредства для уборки превосходят обычные по выбросам химикатов

ЛОС — класс органических веществ, включающий ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, монотерпены, терпеноиды и другие. Прошлые исследования показали, что выделяемые из потребительских товаров монотерпены могут вступать в реакцию, образовывая опасные вторичные загрязнители, такие как формальдегид. Он вреден для слизистых оболочек и кожных покровов человека. При увеличении концентрации ЛОС в воздухе у людей могут возникать проблемы с дыханием, раздражение глаз, носа и кожи.