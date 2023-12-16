Шампуни, косметика и виниловый ламинат содержат опасные для здоровья вещества

Фталаты содержатся в таких распространенных продуктах, как шампуни, косметика, виниловые полы, игрушки и медицинские устройства. Эти вещества способны вмешиваться в химические реакции, в которых участвуют гормоны человека. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний в США, люди подвергаются воздействию фталатов в первую очередь при употреблении пищи и жидкостей. В Европе использование некоторых фталатов запрещено или строго ограниченно.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 1228 женщин, собранные в течение шести менструальных циклов, во время которых пациентки пытались забеременеть. Затем за ними наблюдали на протяжении всей беременности.

Исследователи измерили уровни 20 продуктов обмена фталатов в образцах мочи, взятых у участниц. Они обнаружили, что три фталата наиболее сильно связаны с трудностями при зачатии. Однако в целом вредным было воздействие любых фталатов. Ученые предполагают, что это происходило из-за снижения уровня гормона эстрадиола и повышения уровня фолликулостимулирующего гормона, баланс которых важен для зачатия. Изменение содержания гормонов в крови участниц было подтверждено анализом.