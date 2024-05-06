Эффективность дошкольного образования поставили под сомнение

Исследователи подчеркнули важность выявления ключевых факторов, влияющих на развитие навыков, необходимых для успехов в обучении и повседневной жизни. По их мнению, особое внимание следует уделить неблагополучным семьям, так как «для родителей, особенно с ограниченными финансовыми возможностями, доступ к надежному уходу за детьми имеет решающее значение». Из этого следует вывод о том, что необходимо развивать государственные дошкольные программы таким образом, чтобы они «не только обеспечивали надежный уход, но и закладывали прочную основу для успехов детей в учебе».