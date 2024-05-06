Эффективность дошкольного образования поставили под сомнение

Дошкольное образование считается эффективным инструментом, так как помогает детям не только развить навыки, необходимые в первом классе, но еще и уменьшить разрыв в успеваемости, который может возникнуть из-за разницы доходов семей.
Американские ученые проанализировали данные долгосрочных исследований с целью выявить эффективность четырех государственных дошкольных образовательных программ, хорошо зарекомендовавших себя в США. Работа опубликована в журнале Science.
Результаты анализа данных показали, что у раннего образования были как положительные, так и отрицательные эффекты.
Специалисты отметили, что дошкольное образование в большинстве случаев улучшило необходимые академические навыки, однако полученные преимущества в дальнейшем могли сойти на нет. По словам авторов работы, не до конца ясно, как именно такие программы влияют на процесс обучения.
Так, Бостонская подготовительная программа способствовала успешному завершению среднего образования, а курсы в Теннесси негативно сказались на итоговых оценках в начальной школе.
В это же время выпускники двух других изученных образовательных программ лишь незначительно отличались от учеников, которые поступили в учебное заведение без специальной подготовки.
Исследователи подчеркнули важность выявления ключевых факторов, влияющих на развитие навыков, необходимых для успехов в обучении и повседневной жизни. По их мнению, особое внимание следует уделить неблагополучным семьям, так как «для родителей, особенно с ограниченными финансовыми возможностями, доступ к надежному уходу за детьми имеет решающее значение». Из этого следует вывод о том, что необходимо развивать государственные дошкольные программы таким образом, чтобы они «не только обеспечивали надежный уход, но и закладывали прочную основу для успехов детей в учебе».
Авторы работы поддерживают развитие дошкольных программ, однако рекомендуют более детально изучить долгосрочные эффекты таких курсов. Это позволит разработать новые подходы к раннему образованию таким образом, чтобы оно облегчило обучение детей вне зависимости от социального и экономического положения семей, в которых они воспитываются.
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Анна Морозова