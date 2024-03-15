Эффект плацебо: хорошо это или плохо

Идея плацебо состоит в том, что лечение без каких-либо активных веществ или доказанной медицинской пользы может помочь пациенту облегчить симптомы, если он в это верит. Вероятно, препараты без лечебных свойств стали широко известны благодаря исследованиям, в которых при проверке нового лекарства людей делят на две группы и дают разные добавки.
Иногда и врачи выписывают так называемые «фиктивные препараты» и назначают ненужные процедуры. Так ли это хорошо на самом деле? Как пишет IFLScience, у плацебо есть ряд преимуществ.
Методы лечения плацебо
Проведенное в 2013 году исследование показало, что 97% британских врачей назначали лечение плацебо хотя бы раз в своей карьере.
Существует так называемое «нечистое плацебо». Это методы, которые при некоторых заболеваниях имеют фармакологические, клинические или физиологические эффекты, но для состояния, при котором они были назначены, польза отсутствует.
Также врачи могут назначать биологические добавки, когда нет доказательств, что они помогут пациенту облегчить состояние, или прописывать антибиотики при подозрениях на инфекционное заболевание. В таком случае они не только не улучшат состояние, но и навредят больному.
В обоих случаях целью лечения является дать пациенту что-нибудь, в надежде на то, что лекарство или назначенное обследование успокоит пациента и заставит почувствовать себя лучше. И иногда людям действительно становится легче.
Преимущества плацебо
Кардиолог Кристофер Лабос привел в пример безрецептурные лекарства от простуды. По словам специалиста, они клинически бесполезны, то есть это еще одно плацебо.
Как говорит Лабос, все дело в том, что когда человек болеет, он старается что-то сделать со своим состоянием, так как ничегонеделание, как правило, невыносимо.
Известно, что психическое и физическое здоровье взаимосвязаны, и ученые постоянно узнают все больше о влиянии лечения таких состояний, как тревога, на общее самочувствие. Если прохождение ненужного обследования или прием бесполезной таблетки могут помочь облегчить беспокойство пациента, имеет смысл, что и физическое здоровье тоже может начать улучшаться.
Этично ли предупреждать о назначении плацебо
Одним из центральных принципов западной медицины является идея информированного согласия. Это значит, что пациентам нужно предоставлять всю информацию о лечении, медицинском вмешательстве, рисках и пользе, прежде чем назначать ему препарат.
На первый взгляд, в случае, когда пациент знает о выписанном ему плацебо, кажется, что препарат не поможет. Однако исследование 2017 года показало, что лекарства работают даже тогда, когда человек осведомлен о его бесполезности.
Так, в ходе эксперимента добровольцев разделили на три группы, которым давали фиктивную местную анестезию и после этого прикладывали к руке разогретую железную пластинку. Первым сказали, что гель, нанесенный на их руку, действительно поможет снять болезненные ощущения. Вторых известили, что это плацебо и объяснили, какой у него эффект. Третьих же просто проинформировали о том, что это вещество без лечебных свойств.
Группа, которая не знала о плацебо, сообщила об уменьшении боли. Однако тот же самый эффект отмечали те, кто знал о фиктивности обезболивающего препарата.
Ответить на вопрос, можно ли использовать плацебо, сложно, так как некоторые врачи против таких методов лечения, а другие считают, что препараты с бездоказательной пользой могут помочь. В любом случае специалисты обязаны учитывать индивидуальные особенности каждого человека, рекомендуя лекарства. Всегда нужно помнить, что-то, что излечивает одного человека, может оказаться ядом для другого.
Ранее ученые выяснили, что пищевые добавки с клетчаткой могут улучшить работу мозга.
Анна Морозова.