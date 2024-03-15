Эффект плацебо: хорошо это или плохо

Так, в ходе эксперимента добровольцев разделили на три группы, которым давали фиктивную местную анестезию и после этого прикладывали к руке разогретую железную пластинку. Первым сказали, что гель, нанесенный на их руку, действительно поможет снять болезненные ощущения. Вторых известили, что это плацебо и объяснили, какой у него эффект. Третьих же просто проинформировали о том, что это вещество без лечебных свойств.