«Джеймс Уэбб» помог выяснить, куда исчезла массивная звезда

Звезда, известная как N6946-BH1, считается неудавшейся сверхновой. Ее обнаружили в 2009 году — тогда она доросла до массы, в 25 раз превышающую Солнце, но вскоре просто исчезла. Космические аппараты не смогли зафиксировать ничего, что объяснило бы такую реакцию.

Название BH1 (black hole) отсылает к предположению ученых о том, что звезда в результате коллапса превратилась в черную дыру, а не вызвала взрыв сверхновой. Но недавно «Джеймс Уэбб» сделал снимок, на котором видны остатки пылевой оболочки, окружающей положение исходной звезды.

Исследование об этом открытии команда ученых Корнеллского университета опубликовала на портале arXiv. Удивительно, но астрономы нашли не один объект, а три. Таким образом можно сказать, что метаморфозы 2009 года были вызваны слиянием звезд. То, что казалось яркой массивной звездой, на самом деле было звездной системой. Она стала ярче, когда две звезды слились, а затем погасла.

Хотя данные склоняются к модели слияния, они не могут исключать провальную модель сверхновой. Это усложняет понимание сверхновых и черных дыр звездной массы. Ученые отмечают, что, имея больше данных, они смогут различить эти явления, что поможет им понять последние стадии развития и смерти звезд.

Недавно «Джеймс Уэбб» обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона. Они расположены в 1344 световых годах от нас.

Олеся Маевская