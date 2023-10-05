«Джеймс Уэбб» обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона

The Daily Mail пишет, что телескоп NASA «Джеймс Уэбб» обнаружил в туманности Ориона новый загадочный класс объектов. Они поставили ученых в тупик.

Двойные объекты массой с Юпитер (Jupiter-mass binary objects) или JUMBO представляют собой новую категорию космических единиц, не поддающихся классификации. По массе они похожи на Юпитер, но технически не могут быть признаны планетами, поскольку слишком малы и не вращаются вокруг родительской звезды.

В атмосфере JUMBO содержится пар и метан, а температура на их поверхности составляет примерно 1000 градусов Цельсия. Однако, несмотря на это, специалисты уверены, что на них может присутствовать жизнь. По данным агентства, данные наземных телескопов намекали на существование JUMBO до того, как они были официально зафиксированы космическим аппаратом.

JUMBO включают в свое название слово «двойная», потому чаще всего объекты существуют парами. Всего телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил около 40 пар JUMBO. Ученые в замешательстве, поскольку современные теории формирования планет по сути не объясняют их существование.

Немного ранее «Джеймс Уэбб» впервые обнаружил зарождающиеся галактики. Новые данные подтвердили некоторые теории астрономов о молодых звездных системах.

Олеся Маевская