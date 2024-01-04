Дым сигарет увеличивает риск появления рака у собак

Три года авторы исследования оценивали состояние 120 шотландских терьеров. Примечательно, но именно у них рак мочевого пузыря развивается в 20 раз больше, чем у собак других пород. Он сравним с агрессивным мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря у людей. Команда ученых оценила состояние здоровья, окружающую среду, меню, активность, территорию обитания и другие факторы, которые могли напрямую или косвенно повлиять на появление и развитие болезни четвероногих добровольцев.

Когда собака (или человек) подвергается воздействию табачного дыма, вдыхая его или контактируя с одеждой, пропитанной запахом табака, организм поглощает химические вещества, содержащиеся в дыме, и выводит их через мочу. Это, как выяснили авторы, и может привести к раку мочеполовых органов.

Исследователи проанализировали мочу собак на наличие котинин (метаболитов никотина). Выяснилось, что у курильщиков они заболевали в шесть раз чаще. Однако бывали и исключения: у некурящих хозяев питомцы все равно заболевают раком, а у курящих животные могут оставаться здоровыми долгие годы. Это правило работает и для людей — ученые отмечают, что в процессе появления болезни задействовано много факторов, но исследование помогает частично уберечь своих собак.

Недавно австрийские ученые назвали самый простой и полезный способ бросить курить.