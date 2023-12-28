Psychopharmacology: ученые назвали самый простой и полезный способ бросить курить

Хорошие новости для тех, кто решил с нового года отказаться от курения: достаточно в течение 10 минут пройтись быстрым шагом по улицам или парку, чтобы поднять себе настроение и забыть о своем остром желании затянуться сигаретой. К таким выводам пришли исследователи из Инсбрукского университета (Австрия), статья которых опубликована в журнале Psychopharmacology.

16 курильщиков, желающих расстаться с этой вредной привычкой, приняли участие в небольшом эксперименте. Все участники не курили в течение ночи, а наутро их случайным образом разделили на группы и предложили либо отправиться на 10-минутную энергичную прогулку на свежем воздухе или же остаться в помещении и в течение того же времени, либо энергично ходить на тренажере «беговая дорожка», либо просто сидеть. До, во время и после участников спрашивали о настроении, о том, хотят ли они курить и испытывают ли симптомы «синдрома отмены».

В итоге оказалось, что физическая нагрузка и в помещении, и на улице помогла снять желание закурить, чего нельзя сказать о ситуации, когда участники просто сидели, ничего не делая. При этом прогулка на свежем воздухе справилась с этой задачей все же несколько лучше, чем упражнения в помещении. Кроме того, после энергичной ходьбы по улице настроение и самочувствие у участников были лучше, чем у тех, кто находился в помещении.

Еще одно преимущество прогулки — после нее участники дольше не хотели курить: если те, кто находился в помещении, закурили, в среднем, спустя 17 минут после завершения эксперимента, то у прогулочной группы этот интервал составил, в среднем, 26 минут.

Хотя в эксперименте принимало участие очень мало курильщиков, исследователи считают, что те, кто хочет бросить курить, вполне могут взять этот способ на вооружение и в течение дня почаще отправляться на короткую, но энергичную прогулку.