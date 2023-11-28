Древнейшие наскальные рисунки «омолодили» в 150 раз. Как так вышло
Ученые считали, что этим рисункам 200 тыс. лет.
Ученые считали, что этим рисункам 200 тыс. лет.
Группа китайских ученых под руководством археолога Роберта Беднарика выразила сомнение по поводу возраста 200-тысячелетних отпечатков детских рук и ног, обнаруженных в тибетском местонахождении Цюэсан. Первооткрыватели назвали эти произведения древнейшим произведением наскального искусства, однако некоторые исследователи скептически отнеслись к заявлению и выразили мнение, что возраст отпечатков на самом деле намного меньше — около 1300 лет. Работа ученых опубликована в Journal of Archaeological Science.
Отпечатки человеческих рук и ног были найдены в травертине (тип горной породы) в 2021 году международной группой ученых во главе с Дэвидом Чжаном из Гуанчжоуского университета. С помощью уран-ториевого метода они определили, что рельефные изображения могли быть созданы от 226 тыс. до 169 тыс. лет назад. По словам исследователей, это одни из самых ранних наскальных изображений в мире.
Однако китайские исследователи не согласились с подобной датировкой. По их словам, ранее уран-ториевые датировки уже неоднократно выдавали некорректные результаты.
Также ученые рассказали, что рядом с отпечатками человеческих рук и ног недавно были найдены две тибетские надписи возрастом не более 1300 лет. По мнению авторов работы, скорее всего, недавние находки созданы примерно в это же время, о чем говорит одинаковая степень сохранности.
В заключение исследователи заявили, что около 200 тыс. лет назад климат в этой части Земли был сравним с климатом эпохи максимума последнего оледенения. Это означает, что территория не была пригодна для жизни людей эпохи нижнего палеолита.
Ранее археологи Сибирского федерального университета в ходе экспедиции нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени. Исследователи обнаружили на месте раскопок остатки жилищ, фрагменты керамической посуды с оригинальным орнаментом, украшения из глины, пуговицы, бусы и стеклянную бусину с золотой фольгой, которая попала на территорию Сибири из восточных областей Римской империи.