Древнейшие наскальные рисунки «омолодили» в 150 раз. Как так вышло

Группа китайских ученых под руководством археолога Роберта Беднарика выразила сомнение по поводу возраста 200-тысячелетних отпечатков детских рук и ног, обнаруженных в тибетском местонахождении Цюэсан. Первооткрыватели назвали эти произведения древнейшим произведением наскального искусства, однако некоторые исследователи скептически отнеслись к заявлению и выразили мнение, что возраст отпечатков на самом деле намного меньше — около 1300 лет. Работа ученых опубликована в Journal of Archaeological Science.

Отпечатки человеческих рук и ног были найдены в травертине (тип горной породы) в 2021 году международной группой ученых во главе с Дэвидом Чжаном из Гуанчжоуского университета. С помощью уран-ториевого метода они определили, что рельефные изображения могли быть созданы от 226 тыс. до 169 тыс. лет назад. По словам исследователей, это одни из самых ранних наскальных изображений в мире.

Однако китайские исследователи не согласились с подобной датировкой. По их словам, ранее уран-ториевые датировки уже неоднократно выдавали некорректные результаты.

Вместе с тем ученые отметили, что слишком большие датировки тибетских изображений стали результатом выщелачивания урана из горных пород под влиянием ветра и дождя.

Также ученые рассказали, что рядом с отпечатками человеческих рук и ног недавно были найдены две тибетские надписи возрастом не более 1300 лет. По мнению авторов работы, скорее всего, недавние находки созданы примерно в это же время, о чем говорит одинаковая степень сохранности.

В заключение исследователи заявили, что около 200 тыс. лет назад климат в этой части Земли был сравним с климатом эпохи максимума последнего оледенения. Это означает, что территория не была пригодна для жизни людей эпохи нижнего палеолита.

Ранее археологи Сибирского федерального университета в ходе экспедиции нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени. Исследователи обнаружили на месте раскопок остатки жилищ, фрагменты керамической посуды с оригинальным орнаментом, украшения из глины, пуговицы, бусы и стеклянную бусину с золотой фольгой, которая попала на территорию Сибири из восточных областей Римской империи.