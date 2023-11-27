Ученые нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени
Обнаружены также их жилища, украшения и даже площадки для ремесла.
Обнаружены также их жилища, украшения и даже площадки для ремесла.
Археологи Сибирского федерального университета в ходе экспедиции нашли ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших на рубеже новой эры территории современного Красноярского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на университет.
Студенты и сотрудники образовательной организации обнаружили на месте раскопок остатки жилищ, фрагменты керамической посуды с оригинальным орнаментом, украшения из глины, пуговицы, бусы и стеклянную бусину с золотой фольгой, которая каким-то образом попала на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи. На площадке возле жилища были найдены железные наконечники стрел и остатки большого кострища, которое могло иметь хозяйственное значение.
Одними из наиболее интересных находок стали производственные площадки для кузнечного ремесла.
«Эта часть памятника датируется
Археологи считают, что найденное поселение можно соотнести с так называемым язаевским периодом культуры. Основным ремеслом древних жителей Сибири этого периода было кузнечное дел, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты молотков и других орудий.
Незадолго до этого археологи обнаружили предвыборные лозунги на стенах старинного дома в Помпеях. Возраст политических надписей составляет около 2 тыс. лет. Они сохранились, несмотря на то, что сам город был уничтожен в результате извержения Везувия в 79 году н.э.