Ученые нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени

Источник: sfu-kras.ru

Археологи Сибирского федерального университета в ходе экспедиции нашли ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших на рубеже новой эры территории современного Красноярского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на университет.

Студенты и сотрудники образовательной организации обнаружили на месте раскопок остатки жилищ, фрагменты керамической посуды с оригинальным орнаментом, украшения из глины, пуговицы, бусы и стеклянную бусину с золотой фольгой, которая каким-то образом попала на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи. На площадке возле жилища были найдены железные наконечники стрел и остатки большого кострища, которое могло иметь хозяйственное значение.

Одними из наиболее интересных находок стали производственные площадки для кузнечного ремесла.

«Эта часть памятника датируется III—IV вв. еками н.э., когда великое переселение народов уже практически завершилось. В отдалении обнаружены комплексы гораздо более древнего происхождения, приблизительно VI—III вв. еков до н.э. Вероятно, их оставили другие, более ранние поселенцы этих мест», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Ксения Бирюлева.

Археологи считают, что найденное поселение можно соотнести с так называемым язаевским периодом культуры. Основным ремеслом древних жителей Сибири этого периода было кузнечное дел, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты молотков и других орудий.

Незадолго до этого археологи обнаружили предвыборные лозунги на стенах старинного дома в Помпеях. Возраст политических надписей составляет около 2 тыс. лет. Они сохранились, несмотря на то, что сам город был уничтожен в результате извержения Везувия в 79 году н.э.