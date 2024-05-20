«Дорогая пустышка»: как зарабатывают на здоровом питании

Спрос на чай, кофе и даже пиво с грибным составом по результатам недавнего исследования увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом. В связи с этим нутрициологи и эксперты в сфере здорового питания начали бить тревогу. Они утверждают, что такой тренд попросту бесполезен: он приносит не пользу для здоровья, а миллионы фунтов производящим компаниям.