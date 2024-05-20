«Дорогая пустышка»: как зарабатывают на здоровом питании

В последнее время в мире значительно вырос спрос на суперфуды — «функциональные продукты питания», сулящие дополнительную пользу для здоровья. Среди них особенно выделяются напитки с добавлением измельченных грибов: чаги, львиной гривы и рейши.
Спрос на чай, кофе и даже пиво с грибным составом по результатам недавнего исследования увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом. В связи с этим нутрициологи и эксперты в сфере здорового питания начали бить тревогу. Они утверждают, что такой тренд попросту бесполезен: он приносит не пользу для здоровья, а миллионы фунтов производящим компаниям.
«Горячие напитки на основе грибов нравятся людям, которые хотят снизить потребление кофеина, а также потребителям в возрасте от 16 до 34 лет, которых интересуют блюда и напитки с “полезными ингредиентами, основанными на “древней мудрости” Аюрведы и Китайской медицины”, — рассказала Кити Сойнинен, директор отдела исследований продуктов питания и напитков в Великобритании.
Спрос на эти продукты растет благодаря массовой рекламе блогеров в социальных сетях, а также «новизне» продукта. На гребне успеха компании по производству напитков зарабатывают более 10 миллионов фунтов стерлингов (~ 1 154 539 314 рублей) в год, продавая упаковку волшебного чая за 40 фунтов стерлингов (~ 4600 рублей).
Из-за возрастающей тенденции даже герцогиня Сассекская Меган Маркл вложила деньги в бизнес по производству горячих грибных напитков и отправила продукцию своей подруге Опре Уинфри.
Несмотря на то, что грибы в действительности могут содержать полезные вещества, по словам исследователей, они, по сути, являются «второстепенными» во многих пищевых добавках.
«Если бы это было подделкой, у нас не было бы 15 000 подписчиков, которые покупают наши продукты каждый месяц и рассказывают нам, насколько это здорово», — высказалась компания Spacegoods.
Однако, пока бренды делятся отзывами «довольных» клиентов и публикуют положительные отклики на своих веб-сайтах, научное сообщество проводит исследования и скептически относится к фактической базе о пользе таких напитков. Некоторые эксперты отмечают, что многие люди чувствуют себя лучше, когда переходят на грибную смесь не из-за «полезного» эффекта, а из-за меньшего количества кофеина.
«Эффект плацебо настолько силен, что кто-то чувствует себя лучше после употребления кофе с грибами», — пошутил в эфире программы BBC профессор Николас Мани, миколог из Университета Майами в Огайо.
О супер-продуктах, которые действительно улучшат работу мозга, мы уже выпустили отдельный материал. Купить их, кстати, можно в любом магазине, и стоят они гораздо дешевле.
Кристина Корчанова