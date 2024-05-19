Названы продукты, улучшающие работу мозга

«Полезен и темный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе. Какао-бобы содержат флавоноиды, которые способствуют нормализации холестеринового и кальциевого обмена, а также оказывают антиоксидантное действие, что позволяет мозгу “взбодриться” и работать эффективнее. Также в рационе должны быть яйца, поскольку они богаты витаминами группы В и холином. Холин участвует в процессе биосинтеза клеток головного мозга. Он также необходим для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, который играет важную роль в мышечном сокращении, регуляции памяти и других когнитивных функций. Витамины группы В способствуют нормальному функционированию нервной системы», — рассказала врач.