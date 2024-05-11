«Дому-2» 20 лет: вспоминаем самое длинное реалити-шоу в мире

Почему «2» и где третий дом?
Первый «Дом» шел в эфире всего один сезон. В нем семейные пары строили дом в Подмосковье, и та семья, за которую проголосовало большинство зрителей, действительно выиграла готовый дом. Во втором сезоне вместо пар продюсеры взяли одиночек, которые заодно с домом должны были построить любовь. В результате шоу стремительно набрало рейтинги, растянулось на 20 лет и идет до сих пор, а про стройку все забыли.
Ксения Собчак
Первая ведущая шоу — и первое имя, которое обычно всплывает в памяти, когда заходит речь о проекте. Собчак вела передачу с 2004 по 2012 год, и прежде не имела опыта работы на телевидении — именно это, как считали продюсеры, и было нужно для шоу. С тех пор Ксения перепробовала еще много телепроектов, создала успешные сообщества, написала книги и попробовала себя в политике — но для многих она остается той самой девушкой, которая решала молодежные скандалы в кругу у костра.
Валерий Комиссаров
Не менее интересна судьба создателя шоу. Валерий Комиссаров начинал еще корреспондентом советской телепрограммы «Взгляд». В 90-е он создал ток-шоу «Моя семья» — само шоу давно закрылось, но фруктовый сок под этим брендом можно встретить в любом магазине. В 1999 году снял детектив «Корабль двойников» с Владимиром Жириновским, а с 1999 по 2011 годы был депутатом Государственной думы. Кстати, программу «Окна» с Нагиевым тоже придумал он.
Ольга Бузова
Наверное, самая известная участница проекта. Ольга попала на самый первый сезон шоу в 18 лет и продержалась там четыре года. Параллельно она написала несколько книг, приняла участие в других телепроектах (среди них «Замуж за Бузову» и «Звёзды в Африке»), на несколько лет сама стала ведущей «Дома-2», активно развивает свой блог, с 2011 года начала музыкальную карьеру, а в 2021 году даже сыграла роль во МХАТе.
Рустам Солнцев
Один из самых скандальных участников. Солнцев пришел на шоу в 2005 году, активно интриговал против участников, демонстративно добивался девушек, ругался и даже подрался, после чего покинул шоу в этом же году — но еще спустя год вернулся в проект, от чего рейтинги сразу выросли. В этот раз Рустама выгнали за кражу ноутбука, но позже вернули в третий раз, после чего в 2014 году ушел сам. После шоу Солнцев открыл свой косметический салон, активно развивал блог, регулярно ругался с разными российскими звездами, от Алсу до Николая Баскова, а в 2022 году переехал жить в Лос-Анджелес.
Алена Водонаева
Еще одна скандальная участница шоу, за три года на проекте пережившая несколько ярких романов на проекте. Потом не раз пробовала себя на телевидении, вела авторскую программу «Интервью с Алёной Водонаевой». Написала книги «Голая» и «Дом-2. Интимный дневник», сделала успешную карьеру фотомодели. Сейчас у Алены есть свой бренд одежды, салон красоты и блог в запрещенной соцсети с двумя миллионами подписчиков.
Виктория Боня
Виктория пришла в проект в 2006 году и продержалась в нем меньше года. После этого играла эпизодические роли в кино, вела разные телепередачи («Мексиканские хроники», «Красота на заказ», «Злые языки»). В 2011 году вышла замуж за миллиардера из Монако и с тех пор проживает там. В 2017 году пара рассталась. Выпускает одежду и косметику под собственным брендом, была бренд-амбассадором множества марок, в 2020 году была бьюти-директором журнала L"Officiel AUSTRIA. Активно развивает свой блог.
Кстати, многие другие телепроекты из нулевых тоже снова пользуются популярностью — о том, какие сериалы и шоу возрождают в последние годы, читайте здесь.
Георгий Мазуркевич