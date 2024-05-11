«Дому-2» 20 лет: вспоминаем самое длинное реалити-шоу в мире

Один из самых скандальных участников. Солнцев пришел на шоу в 2005 году, активно интриговал против участников, демонстративно добивался девушек, ругался и даже подрался, после чего покинул шоу в этом же году — но еще спустя год вернулся в проект, от чего рейтинги сразу выросли. В этот раз Рустама выгнали за кражу ноутбука, но позже вернули в третий раз, после чего в 2014 году ушел сам. После шоу Солнцев открыл свой косметический салон, активно развивал блог, регулярно ругался с разными российскими звездами, от Алсу до Николая Баскова, а в 2022 году переехал жить в Лос-Анджелес.