«Фабрика», «Букины» и «Универ»: почему телеканалы переснимают шоу 2000-х

«Лет 15−20 назад была тенденция раскрашивать черно-белое кино (вспомните “Золушку”, “Семнадцать мгновений весны”, “В бой идут одни старики”), — отмечает Танаев. — Кроме того, был переснят целый ряд любимых комедий: в 2007 году — “Ирония судьбы”, в 2012-м — “Джентльмены удачи”. Кстати, и в мировом кинематографе мы также видим периодические волны ремейков популярных фильмов. Тренд этот достаточно понятен: происходит смена поколений зрителей, а вечные сюжеты и успешные форматы востребованы всегда. При этом далеко не каждый формат или фильм, которые любили бабушки и дедушки, будет принят их внуками. Отсюда попытки обновления — новые технологии, другая динамика, цвет вместо черно-белого кино. Кстати, самим бабушкам и дедушкам, как правило, перезапуски их любимых фильмов и форматов не очень нравятся».