«Фабрика», «Букины» и «Универ»: почему телеканалы переснимают шоу 2000-х

«Не родись красивой», «Молодежка», «Каменская», «Универ» — все это уже не просто воспоминания о российском телевидении 2000-х, а анонсы новых проектов каналов на 2024 год. На волне тренда на ностальгию крупнейшие медиахолдинги возрождают популярнейшие форматы, десятилетие державшие аудиторию у экранов.
Не в последнюю очередь на тренд влияет и общее положение телевидения: несмотря на то что доля тех, кто хоть иногда смотрит телевизор, в России все еще выше, чем доля заходящих в интернет, времени на просмотр эфирных проектов россияне тратят меньше, чем на Сеть. Причем основным драйвером телесмотрения остаются сериалы: на их просмотр приходится 29% всего времени, которое все россияне проводят у телевизионного экрана. На втором месте с долей 17% находятся развлекательные проекты.
Находят ли отклик у аудитории ремейки культовых сериалов, насколько популярен тренд на ностальгию за рубежом и почему он будет возвращаться каждые 15−20 лет — в обзоре РБК Life.
Какие проекты уже перезапустили на телевидении
«Папины дочки» — «Папины дочки. Новые» (СТС).
Средняя доля аудитории за сезон по Mediascope среди населения старше четырех лет: 4,5%
Сиквел одного из самых популярных телесериалов 2000-х — новые «Папины дочки» — стартовал на канале СТС в 2023 году. В кресло режиссера для работы над проектом вернулся автор первоисточника Александр Жигалкин (он же, кстати, работал над «Ворониными» и «6 кадров»). К своим ролям также вернулись исполнители ролей отца семейства Сергея Васнецова (Андрей Леонов), его жены Людмилы (Нонна Гришаева), трех из пяти дочерей (Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова), а также Веника (Филипп Бледный) и секретарши Тамары (Татьяна Орлова).
Оценить успех нового сериала сложно. Так, «Папины дочки. Новые» получили премию соцсети «Одноклассники» «Самый OK» в номинации «Сериал года». Однако в первую неделю после выхода (с 18 по 24 сентября 2023 года) в целевой аудитории от 14 до 44 лет проект занял лишь третье место, уступив «Первокурсницам» и «Иванько» на ТНТ. А за следующую неделю он опустился на четвертое место, пропустив вперед повтор пятого сезона «Полицейского с Рублевки». Впрочем, это не помешало создателям снять полнометражный фильм «Папины дочки. Новогодние», а также запустить работу над полноценным новым сезоном.
«Букины» — «Счастливы вместе» (ТНТ).
Средняя доля аудитории за сезон по Mediascope среди населения старше четырех лет: 4,3%
В 2023 году на ТНТ вышел сиквел ситкома «Счастливы вместе» под названием «Букины». Действие сериала происходит через десять лет после завершения оригинального проекта, а в центре сюжета — все та же семья из Екатеринбурга с сотрудником обувного магазина Геной, домохозяйкой Дашей и их повзрослевшими дочерью Светой и сыном Ромой, которые внезапно возвращаются в дом родителей уже со своими детьми. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, сериал уже продлен на второй сезон.
Кстати, сами по себе «Счастливы вместе», как и многие проекты 2000-х, в свое время тоже были ремейком: сериал снимали по формату культового американского ситкома «Женаты и с детьми».
«Фабрика звезд» — «Новая Фабрика звезд» («Первый канал» — ТНТ).
Средняя доля аудитории за сезон по Mediascope среди населения старше четырех лет: 4,5%
В марте 2024 года на телеканале ТНТ вышел проект «Новая Фабрика звезд» — правопреемник популярного шоу «Первого канала» 2000-х годов. Прежде попытки возродить формат предпринимал «Муз-ТВ» в 2017 году, однако проект задержался на канале всего на один сезон.
В свое время «Фабрика звезд» была признанной кузницей кадров для российского шоу-бизнеса. Победители, а иногда и все финалисты гарантированно получали контракт на запись диска и видеоклипа. А участников на протяжении каждого сезона обучали хореографии, вокалу, психологии и другим необходимым для артиста дисциплинам. Победителями «Фабрики звезд» в разное время становились группа «Корни», Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун и другие. А в число призеров вошли Елена Темникова, Стас Пьеха и Марк Тишман. Впрочем, у проекта были и критики. Например, Александр Градский охарактеризовал проект как «кражу времени и чувств у зрителей, пойманных на примитивные вкусы».
«Последний герой» («Первый канал» — «ТВ-3»).
Средняя доля аудитории за сезон по Mediascope среди населения старше четырех лет: 2,1%
В 2018 году на телеэкраны после десятилетнего перерыва вернулся «Последний герой». Проект, изначально запущенный в 2001 году на «Первом канале» (тогда еще ОРТ), переехал на принадлежащий «Газпром-Медиа Холдингу» канал «ТВ-3». Проект стартовал с высокими рейтингами: средняя доля премьерного выпуска седьмого сезона составила 12,9%. В результате проекту удалось остаться, несмотря на проблемы с правообладателем: компания Mastiff Russia, которой принадлежали права на формат, в 2022 году прекратила деятельность в России. Однако через несколько месяцев производством проекта занялся продакшен «ВайТ Медиа» Тимура Вайнштейна.
Как переснимают сериалы на Западе
Мода на ремейки популярных сериалов — их еще называют «ревайвл» — есть и на западном телевидении, особенно на стриминговых сервисах. В 2016 году телеканал Fox объявил о возвращении «Секретных материалов» с новым сезоном из шести эпизодов. Сериал даже был продлен еще на один сезон, премьера которого состоялась в 2018-м. Вслед за «Секретными материалами» в 2017 году на экраны вернулся «Твин Пикс», над которым работал автор оригинального проекта Дэвид Линч.
В 2018 году на экраны вышли новые «Зачарованные», популярности у зрителей, правда, не завоевавшие. Зато у создателей другого ремейка того же года — «Леденящих душу приключений Сабрины» (проект заметно отличается жанром и общим антуражем от оригинальной «Сабрины — маленькой ведьмы») — расположение зрителей завоевать удалось лучше. Портал «Кинопоиск» даже включил его в рейтинг лучших сериалов 2018 года.
В 2021 году ренессанс настиг и один из культовых сериалов 1990—2000-х — «Секс в большом городе». В проекте под названием «И просто так» главные героини первоисточника Кэрри, Миранда и Шарлотта предстали перед героями в радикально изменившемся за два десятилетия мире.
Тренд распространился и на проекты для большого экрана, правда, заметно менее удачно: ремейки культовых фильмов прошлых десятилетий оказались куда менее популярными своих первоисточников. Например, вышедший в 2017 году сиквел «Грязных танцев» (главные роли в оригинальной картине сыграли Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей) получил негативные отзывы в прессе и низкие рейтинги на агрегаторах Metacritics Rotten Tomatoes. Аналогичная судьба ждала и ремейк «Мумии» с Томом Крузом: фильм стал кассовым провалом и принес создателям убыток в размере $95 млн, из-за чего киностудия Universal даже отказалась от планов разработки франшизы «Темная Вселенная». Сборы ниже ожиданий — $73,3 млн при бюджете $48 млн — были и у ремейка 2019 года «Ангелов Чарли». Проект не спас даже звездный состав актеров: главные роли в нем исполнили Кристен Стюарт и Наоми Скотт.
Как телеканалы пошли за глобальным трендом
Тренд на перезапуски популярных форматов 2000-х является не столько российским, сколько общемировым, настаивает представитель телеканала ТНТ. В последние годы, как напоминают в пресс-службе телеканала, на экраны в разных странах возвращаются такие проекты, как Sex and the City, Big Brother и Wheel of fortune. «Этот тренд связан с ностальгией по сериалам и шоу с понятными героями и привычным ценностным рядом, — считают на ТНТ. — Мы тоже развиваемся в русле этой тенденции: недавно на канале успешно стартовала “Новая Фабрика звезд”, а также реалити-шоу “Невеста. Экстра Любовь”, где холостому экстрасенсу Константину Гецати предстоит встретить свою избранницу».
Причем ТНТ тренд на ностальгию фиксирует не только применительно к проектам 2000-х, но и по отношению к фактически франшизам советского времени. На этой волне канал, как напоминает его представитель, развивает такие проекты, как «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!». Продолжением этой линейки станет новый новогодний фильм под рабочим названием «Бриллиантовая рука».
Представитель телеканала СТС, в свою очередь, называет тренд на форматы 2000-х логичным продолжением возвращения проектов 1990-х. «Аудитория проектов того времени выросла и с удовольствием вспоминает фильмы и сериалы своего детства и юношества, — считает представитель СТС. — В прошлом году перезапущенные “Папины дочки” собрали 20 млн зрителей в эфире канала, попали в топы онлайн-кинотеатров и собрали тысячи публикаций в СМИ. В начале этого года мы также приступили к производству перезапуска одного из главных хитов 2010-х — “Молодежки”, которая выйдет этой осенью, а сейчас готовимся к съемкам новой версии “Не родись красивой” и спин-оффа “Ворониных” — “Костя+Вера”.
Смена поколений и новые технологии
Тренд на перезапуски популярных фильмов и форматов прошлых лет совсем не нов, настаивает директор Института современных медиа Кирилл Танаев, напоминая, что еще в начале 2000-х состоялись пересъемки «Еще раз про любовь» (мелодрама режиссера Веры Сторожевой «Небо. Самолет. Девушка») и «Карнавальной ночи».
«Лет 15−20 назад была тенденция раскрашивать черно-белое кино (вспомните “Золушку”, “Семнадцать мгновений весны”, “В бой идут одни старики”), — отмечает Танаев. — Кроме того, был переснят целый ряд любимых комедий: в 2007 году — “Ирония судьбы”, в 2012-м — “Джентльмены удачи”. Кстати, и в мировом кинематографе мы также видим периодические волны ремейков популярных фильмов. Тренд этот достаточно понятен: происходит смена поколений зрителей, а вечные сюжеты и успешные форматы востребованы всегда. При этом далеко не каждый формат или фильм, которые любили бабушки и дедушки, будет принят их внуками. Отсюда попытки обновления — новые технологии, другая динамика, цвет вместо черно-белого кино. Кстати, самим бабушкам и дедушкам, как правило, перезапуски их любимых фильмов и форматов не очень нравятся».
Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков называет тренд на ремейки и продолжения «ограниченным», указывая, что работает он преимущественно с сериалами. «Никто не будет сейчас переснимать шоу “Окна” с Дмитрием Нагиевым, так как аудитория давно понимает, что это был постановочный формат, в котором ничего правдивого не было, — считает он. — Выбор делается в пользу ожиданий аудитории среднего и старшего возраста».
Еще глубже в историю вопроса уходит глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Обработки и переосмысления произведений в истории искусства существовали всегда, достаточно вспомнить сотни вариантов сказок и мифов в древности. Разумеется, для переработки или пересъемки используются в первую очередь успешные произведения, иногда и целые франшизы».
«В жирных нулевых — аккурат до 2014 года — успешных проектов было немало», — напоминает Сафронов. Благодаря тому что аудитория помнит их до сих пор, и внимание к перезапускам можно охарактеризовать как повышенное. «С другой стороны, успех таких произведений далеко не всегда соответствует ожиданиям», — предупреждает глава InterMedia.
Сохранится ли тренд на ностальгию
Успех перезапущенных франшиз, по мнению Сафронова, зависит от «масштабов таланта творцов, а не от правильности выбора образца для подражания»: по его мнению, все будет зависеть не от первоисточника, а от качества уже нового продукта.
Перезапуски форматов прошлых десятилетий будут носить волнообразный характер, прогнозирует Кусков. «Сейчас это в топе, потом пойдет на спад, а спустя какое-то время к такому формату вернутся снова, уже на примерах других шоу», — объясняет он.
Похожий прогноз дает и Кирилл Танаев: тренд на перезапуски и ремейки будет возобновляться с периодичностью 15−20 лет. «Он синхронизирован со сменой поколений, — объясняет он свое мнение. — Соблазн повторить успех у производителя контента будет всегда. А у зрителя всегда будет потребность вновь и вновь возвращаться к любимым персонажам и любимым сюжетам».