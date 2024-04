«Фабрика», «Букины» и «Универ»: почему телеканалы переснимают шоу 2000-х

Тренд на перезапуски популярных форматов 2000-х является не столько российским, сколько общемировым, настаивает представитель телеканала ТНТ. В последние годы, как напоминают в пресс-службе телеканала, на экраны в разных странах возвращаются такие проекты, как Sex and the City, Big Brother и Wheel of fortune. «Этот тренд связан с ностальгией по сериалам и шоу с понятными героями и привычным ценностным рядом, — считают на ТНТ. — Мы тоже развиваемся в русле этой тенденции: недавно на канале успешно стартовала “Новая Фабрика звезд”, а также реалити-шоу “Невеста. Экстра Любовь”, где холостому экстрасенсу Константину Гецати предстоит встретить свою избранницу».