Добавление белка в рацион помогает похудеть

Он рассказал, например, об эксперименте тайваньских ученых. В нем участвовали 98 человек старше 60 лет (большинство — женщины). Их поделили на две группы. Одна из них должна была изменить свой рацион, каждый день потребляя суп, содержащий 30 граммов белка. В среднем они потребляли до 90 граммов таких веществ ежедневно. Также их попросили ежедневно около девяти минут выполнять упражнения с отягощениями и придерживаться этого нового режима три месяца.