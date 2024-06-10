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Диджей побил мировой рекорд с сетом в 10 дней

Предыдущий был установлен 10 лет назад.

Источник: Guinness World Records

59-летний итальянский диджей Фабер Морейра побил мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Диджей выступал 10 дней и четыре часа — начал 15 мая и закончил рано утром 26 мая. Помимо оборудования, на сцене находилось все необходимое для быта, включая кровать.

По правилам длинных марафонов Книги рекордов после часа активности можно сделать пятиминутный перерыв. В день диджей отдыхал не более двух часов. Он спал по 15 минут, чтобы организм не успел перейти в фазу полного засыпания.

По словам Фабера, недосыпы он начал ощущать на пятые сутки. Свидетели звонили в колокольчик, как только видели, что у диджея закрываются глаза. Никаких стимуляторов мужчина не употреблял (он не пил даже кофе).

DJ Faber рассказал, что готовился к этому событию два года: правильно питался, занимался спортом.

Также он сообщил, что побил рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость, но в основном из любви к сведению музыки.

Предыдущий рекорд побил польский диджей Норберто Локо. Он продержался 200 часов.

Ранее мы писали о том, кто такие диджеи, чем они занимаются и кто определяет лучших из них.

Айгуль Сабитова