Диджей побил мировой рекорд с сетом в 10 дней

59-летний итальянский диджей Фабер Морейра побил мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Диджей выступал 10 дней и четыре часа — начал 15 мая и закончил рано утром 26 мая. Помимо оборудования, на сцене находилось все необходимое для быта, включая кровать.
По правилам длинных марафонов Книги рекордов после часа активности можно сделать пятиминутный перерыв. В день диджей отдыхал не более двух часов. Он спал по 15 минут, чтобы организм не успел перейти в фазу полного засыпания.
По словам Фабера, недосыпы он начал ощущать на пятые сутки. Свидетели звонили в колокольчик, как только видели, что у диджея закрываются глаза. Никаких стимуляторов мужчина не употреблял (он не пил даже кофе).
DJ Faber рассказал, что готовился к этому событию два года: правильно питался, занимался спортом.
Также он сообщил, что побил рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость, но в основном из любви к сведению музыки.
Предыдущий рекорд побил польский диджей Норберто Локо. Он продержался 200 часов.
Ранее мы писали о том, кто такие диджеи, чем они занимаются и кто определяет лучших из них.
Айгуль Сабитова