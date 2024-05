Кто такой диджей

Раньше этого не требовалось. Даже скорее существовало четкое разделение: музыканты работают в студии, диджеи их музыку потом популяризируют. Именно благодаря этому негласному тандему возникли почти все популярные жанры электронной музыки: диско, хаус, техно, джангл, трип-хоп, транс. Правда, диджеев, как знатоков, что именно может сработать на танцполе, приглашали в студию, чтобы они дали советы, что и как можно было бы улучшить. Однако эти времена уже давно в прошлом. Создание музыки здорово упростилось, поэтому навык работы в настоящей студии больше не требуется. К тому же популярными диджеями все чаще становились артисты благодаря суперхитам. Например, в 1990-х в чарты самых популярных диджеев планеты часто попадал музыкант Брайан Трансо (известный как BT), который не являлся диджеем. Потом ситуация стала постепенно меняться, и теперь написание своей музыки — важная ступенька к глобальной популярности. Например, вряд ли бы в мире настолько сильно была бы известна Пегги Гу, если бы не серия крайне успешных ее хитов (It Makes You Forget и особенно (It Goes Like) Nanana).