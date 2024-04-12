Дети, зависимые от технологий, более подвержены психозу

Дети, ставшие зависимыми от видеоигр, смартфонов и планшетов, с большей вероятностью будут подвержены психотическим эпизодам в более позднем возрасте, рассказали ученые из Оксфордского университета (Великобритания). Об этом пишет Daily Mail.
В ходе исследования ученые также заметили, что нельзя принуждать детей к Cold turkey («холодной индейке»). Этот термин означает внезапный отказ человека от того, без чего он не может нормально жить. Такое лишение технологий может принести не столько пользы, сколько вреда.
Исследователи изучили привычки использования технологичных устройств и психотический опыт 2120 канадцев 1997 и 1998 годов рождения. Было обнаружено, что у тех, кто резко сократил время использования компьютера, часто возникали психотические переживания во взрослом возрасте.
Также авторы работы рассказали, что использование Интернета связано с депрессией более тесно, чем видеоигры. Однако последние могут способствовать эмоциональной регуляции и развитию социальных навыков в большей степени, чем «пассивные» формы технологий, такие как телевидение.
Исследователи советуют специалистам подумать, почему, например, зависимый от гаджетов юноша, страдающий психотическими переживаниями, вообще стал зависимым, прежде чем обвинять технологию.
Ранее ученые из КНР рассказали, чем грозит зависимость от телефона.
Анна Морозова