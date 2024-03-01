Ученые из КНР рассказали, чем грозит зависимость от телефона

Смартфоны и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Так, подростки и молодежь в целом сейчас заводят много интернет-друзей и знакомых, находя их зачастую в пабликах по интересам. Таким образом, по мнению пользователей, можно окружить себя понимающими и внимательными людьми, которых сложно найти в реальном мире. Однако, как оказалось, растущее использование гаджетов может привести к неожиданным последствиям.