Ученые из КНР рассказали, чем грозит зависимость от телефона

Смартфоны и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Так, подростки и молодежь в целом сейчас заводят много интернет-друзей и знакомых, находя их зачастую в пабликах по интересам. Таким образом, по мнению пользователей, можно окружить себя понимающими и внимательными людьми, которых сложно найти в реальном мире. Однако, как оказалось, растущее использование гаджетов может привести к неожиданным последствиям.
Ученые из государственного университета последипломного образования под руководством Китайской Академии социальных наук выяснили, что смартфоны и социальные сети усиливают чувство одиночества и социального неблагополучия у студентов. Работа опубликована в научном журнале Scientific Reports.
В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 17 до 40 лет из 16 университетов в восьми муниципалитетах и провинциях Китая. Испытуемых попросили заполнить опросники, для оценки уровня зависимости от телефонов. Также добровольцы оценивали свое одиночество по 20-балльной шкале, где более высокий показатель означал более сильную социальную изолированность.
Проанализировав ответы, ученые обнаружили негативную связь между зависимостью от смартфонов и социальным благополучием. Также чем сильнее было непреодолимое влечение, тем более одинокими себя чувствовали испытуемые. Такой эффект от гаджетов наблюдался как у мужчин, так и у женщин.
Специалисты предположили, что негативное влияние смартфонов и социальных сетей может быть связано с сокращением активности на свежем воздухе, а также с высоким риском развития нарушений сна, депрессии, тревоги и других факторов, значительно снижающих качество жизни. Нехватка взаимодействия с реальными людьми заставляет зависимых пользователей гаджетов искать убежище в виртуальном мире.
Таким образом, социальные сети и смартфоны могут укрепить онлайн-связи, но при этом ослабить оффлайн-взаимодействия, что, в свою очередь, уменьшает уровень социальной поддержки и усиливает изоляцию.
Социальные сети и гаджеты также негативно сказываются и на сосредоточении, вызывая феномен мозга с попкорном. Специалисты рассказали, что это значит и как с этим бороться.
Анна Морозова