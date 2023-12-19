Дети, на которых не кричат, становятся более успешными

Почти каждый родитель рано или поздно ругается на своего ребенка, как бы он ни старался сохранять спокойствие. Джазмин Маккой, клинический психолог из пригорода Атланты, в интервью для канала CBNC рассказала, почему категорически не стоит при этом кричать.

Как правило, если между мамой и ребенком происходит ссора, она не имеет долговременного эффекта и не принесет ущерба отношениям. Но если конфликты с вербальной агрессией входят в привычку, это может повлиять не только на семейные узы.

По словам Маккой, умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях поможет развить эмоциональный интеллект и уверенность детей, а это во многом позволит им стать счастливее и успешнее во взрослой жизни. По данным исследования, опубликованным в Журнале детского развития, у детей, на которых родители постоянно кричали, чаще развивались поведенческие проблемы, наблюдались низкая самооценка и депрессия.

Крики не эффективны для исправления негативного или деструктивного поведения ваших детей, отмечает Маккой. Они вызывают стрессовую реакцию в мозгу, которая приводит к повышенной тревожности, мешающей способности ребенка учиться и развиваться.

Независимо от того, испытываете ли вы стресс или разочарование, психолог предлагает заняться глубоким самоанализом, чтобы лучше понять и добраться до корня своих эмоций, а не срываться на ребенке.

Может помочь ведение дневника, в котором нужно расписать ответы на следующие вопросы:

В каких ситуациях я чувствую себя наиболее расстроенным?

Почему меня расстраивает такое поведение?

Что именно в подобном поведении меня расстраивает?

Понимание своих триггеров и того, почему они вас раздражают, помогает лучше понять и остановить себя, прежде чем вы потеряете самообладание перед ребенком. Нужно сделать паузу, выдохнуть и постараться уладить конфликт.

Если же вы все же накричали на ребенка, следует извиниться и поговорить о его чувствах и эмоциях. Так будет лучше для вас обоих, говорит Маккой.

Недавно ученые выяснили, как время рождения матерей соотносится с периодом появления на свет их детей.

Олеся Маевская