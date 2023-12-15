Дети чаще рождаются в тот же месяц, что и матери

Ученые из Городского университета Нью-Йорка (США), университетов Мадридского и Алькалы (Испания) выяснили, как время рождения матерей соотносится с периодом появления на свет их детей. Исследователи изучили данные по всем родам в Испании (1980−1983 и 2016−2019 годы) и Франции (2000−2003 и 2010−2013 годы). Были изучена информация более чем о 10 миллионах родов.

Когда ученые распределили данные по группам, они заметили, что кривая появления на свет детей чаще соотносилась с графиком рождения их матерей, нежели наоборот. Так, малыши мам, рожденных в январе, появлялись на свет в начале года, дети «февральских» родительниц — в феврале, «мартовских» — в марте и так далее. Результаты исследования опубликованы в журнале Population Studies.

По подсчетам исследователей, в один и тот же месяц родилось на 4,6% больше матерей и их детей, чем это можно было бы ожидать, причем в обеих странах. Такое же явление имело место в отношении братьев и сестер: ребенок появлялся на свет на 12,1% чаще в месяце рождения его сиблингов. Похожую корреляцию выявили даже для отцов: дети рождались на 2% чаще в месяц появления на свет папы.

Также женщина и мужчина чаще вступали в брак и рожали детей, если были рождены в один месяц — вероятность этого увеличивалась на 4,4% по сравнению с людьми, появившимися на свет в разные периоды года. По мнению ученых, причины подобного явления связаны с тем, что родители, как правило, обладают общими социально-демографическими характеристиками. Люди со схожим происхождением чаще объединяются в пары и с большей вероятностью рожают детей в определенное время года.

На этот процесс могут повлиять и биологические факторы, такие как фертильность, а еще воздействие солнечного света и доступность той или иной пищи. Разным группам населения даже в пределах одной страны эти ресурсы могут быть доступны в разной степени. Несмотря на большую выборку, авторы работы предупредили: идея новая, а для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Недавно американские ученые объяснили, почему у детей меняется цвет глаз после рождения и почему у братьев и сестер глаза разного оттенка. Определяющим фактором стал набор генов, наследуемых у родителей, и у каждого человека он уникален.