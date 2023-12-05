Учёные объяснили изменение цвета глаз после рождения

Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас именно такой цвет глаз? В комментариях Fox News Digital генетики объяснили феномен. Цвет глаз — это цвет вашей радужной оболочки, которая является цветной частью вашего глаза, окружающей зрачок. Как утверждают врачи Кливлендской клиники, ваш зрачок — это маленькое черное отверстие в центре, а «цвет ваших глаз подобен отпечатку пальца. Ни у кого в мире нет точно такого же цвета глаз, как у вас».

«Цвет глаз зависит от количества, типа и распределения меланина, или пигмента, в радужной оболочке глаза», рассказала эксперт по генетике клиники в Кливленде Блэр Стивенс. «Выработка меланина определяется генами, который мы наследуем от наших родителей», — добавила она.

Цвет глаз считается «полигенным» признаком, что означает участие нескольких генов. Поэтому некоторые генетические «сочетания» вырабатывают больше меланина, что приводит к более темному цвету глаз, в то время как другие генетические «комбинации» вырабатывают меньше меланина, что определяет более светлому цвету глаз.

Выработка меланина продолжается и после рождения ребенка, и именно этим, по словам эксперта, объясняется изменение цвета глаз новорожденных.

Тут определяющую роль играют рецессивные и доминантные гены. По словам Стивенс, «рецессивные» признаки обычно проявляются только в том случае, если младенец наследует рецессивный ген от обоих родителей, в то время как «доминантный» признак, унаследованный только от одного родителя, может нивелировать рецессивный признак от другого родителя.

«Считается, что коричневый цвет глаз доминирует над голубым цветом глаз, аналогично смешиванию красок», — объясняет эксперт. То есть один цвет подавляет другой, «закрашивая» его. Например, если вы возьмете синюю краску и смешаете ее с коричневой — полученный цвет будет казаться скорее коричневым, чем синим.

А почему случается так, что у ребенка голубые глаза, в то время как у одного из родителей карие глаза, а у другого — зеленые? Эксперт говорит, что карий цвет глаз доминирует над голубым, но у каждого из нас есть две копии каждого гена — по одной от каждого родителя — и в определении цвета глаз участвуют несколько генов. Такие результаты исследования могут означать, что существует множество комбинаций генов, которые дети могут унаследовать от своих родителей. Учёные сравнивают это с акварельной палитрой, в которой есть несколько вариантов синей, зеленой и коричневой краски.

И поэтому неудивительно, что у братьев и сестер могут быть разные цвета глаз. «Поскольку, если у человека есть различные гены, которые вырабатывают большое количество меланина, у него, скорее всего, будет более темный цвет глаз, волос и кожи, чем у того, у кого есть гены, которые вырабатывают меньшее количество меланина», — резюмирует эксперт.

Однако есть некоторые гены, которые влияют на цвет волос, но могут не влиять на цвет глаз, и наоборот. Абсолютно разный цвет глаз братьев и сестер зависит от сочетания наследуемых генов, и очевидно, что у каждого человека набор свой, а потому мы — уникальны.

Ученые кливлендской клиники отмечают, что цвет глаз может быть самых разных оттенков. Вот некоторые из них: Голубой или серый оттенок, по данным исследователей, у каждого четвертого из американцев. Карий — самый распространенный цвет глаз в мире. Сегодня около половины жителей США имеют карие глаза. А вот зеленый — наименее распространенный цвет глаз, который есть только у 9 процентов американцев. Ореховый оттенок представляет собой сочетание коричневого и зеленого, он у 18 процентов населения США.