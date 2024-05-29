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Дерматолог объяснила, вреден ли тональный крем для кожи

И можно ли им пользоваться подросткам.

Источник: Freepik

Портит ли тональный крем кожу? На этот вопрос изданию «Мел» ответила дерматолог Наталия Сирмайс.

Она рассказала, что от тонального крема кожа не портится, особенно если подобрать его с учетом ее типа. Однако подростковые высыпания по типу акне, комедоны (проявление угревой сыпи) лучше таким средством не замазывать. В этом случае нужно бороться с причиной возникновения неприятных явлений. Наталия Сирмайс подчеркивает, что сейчас можно найти средства, которые не просто маскируют изъяны, но и помогают их устранить. Подобрать подходящие поможет врач-дерматолог или косметолог с медицинским образованием. Обычный же тональный крем подросткам можно использовать, если нужно освежить цвет лица или нанести соответствующий макияж.

Смывать «тоналку» желательно в два этапа. Сначала надо протереть лицо мицеллярной водой, молочком или эмульсией для снятия макияжа, а затем — умыться гелем или пенкой, подобранной по типу кожи. После умывания надо нанести увлажняющий крем. В идеале его тоже должен подобрать специалист.

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Айгуль Сабитова