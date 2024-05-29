Дерматолог объяснила, вреден ли тональный крем для кожи

Портит ли тональный крем кожу? На этот вопрос изданию «Мел» ответила дерматолог Наталия Сирмайс.
Она рассказала, что от тонального крема кожа не портится, особенно если подобрать его с учетом ее типа. Однако подростковые высыпания по типу акне, комедоны (проявление угревой сыпи) лучше таким средством не замазывать. В этом случае нужно бороться с причиной возникновения неприятных явлений. Наталия Сирмайс подчеркивает, что сейчас можно найти средства, которые не просто маскируют изъяны, но и помогают их устранить. Подобрать подходящие поможет врач-дерматолог или косметолог с медицинским образованием. Обычный же тональный крем подросткам можно использовать, если нужно освежить цвет лица или нанести соответствующий макияж.
Смывать «тоналку» желательно в два этапа. Сначала надо протереть лицо мицеллярной водой, молочком или эмульсией для снятия макияжа, а затем — умыться гелем или пенкой, подобранной по типу кожи. После умывания надо нанести увлажняющий крем. В идеале его тоже должен подобрать специалист.
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Айгуль Сабитова