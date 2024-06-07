Дерматолог объяснил, почему поколение Z выглядит старше своих лет

Многие считают, что представители поколения Z (то есть люди, родившихся примерно с 1997 по 2012 год) выглядят намного старше своих лет. С чем это связано, рассказал британский дерматолог Бав Шергилл.
В интервью Daily Mail он заявил, что это связано с вейпами. По его словам, никотин, который в них содержится, может ухудшить состояние кожи и ускорить ее старение. Так, он разрушает эластичные волокна, придающие ей упругость, особенно в юном возрасте.
Также никотин нарушает кровообращение в коже. Это тоже плохо сказывается на ее внешнем виде. Кроме того, вейпы из-за нагрева от пара обезвоживают кожу. Это придает ей тусклый и старческий вид.
Также от вейпинга страдают зубы. Дело в том, что в парах содержатся химические вещества. Они могут вызвать пожелтение эмали и ухудшить состояние зубов.
Заявление дерматолога в разговоре с Общественной службой новостей прокомментировала детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина. Она подчеркнула, что вейпы, как и сигареты, вредят организму. При этом о никотине исследователи многое знают, с курением в последнее время активно борются и есть положительные результаты, а популярность электронных сигарет и вейпов не снижается. Особенно опасны они для молодых людей.
Так, ароматизаторы и тяжелые металлы оказывают канцерогенный эффект на железы внутренней секреции. Речь идет о гормонах с высокой биологической активностью, обеспечивающих процессы роста, развития, размножения, адаптации, поведения. При этом организм подростков еще растет, и такое влияние очень вредит их здоровью.
Также электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно снижая уровень витаминов А и С. Недостаток питательных веществ приводит к преждевременному старению в виде сухости, расширенных пор, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры кожи. Из-за курения также появляются гусиные лапки вокруг глаз и морщины на лбу.
Кстати, изначально считалось, что вейпы безопаснее обычных сигарет. Однако недавно исследователи выяснили, что это совершенно не так. Вейпинг может стать даже причиной смерти.
Айгуль Сабитова