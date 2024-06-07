Дерматолог объяснил, почему поколение Z выглядит старше своих лет

Заявление дерматолога в разговоре с Общественной службой новостей прокомментировала детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина. Она подчеркнула, что вейпы, как и сигареты, вредят организму. При этом о никотине исследователи многое знают, с курением в последнее время активно борются и есть положительные результаты, а популярность электронных сигарет и вейпов не снижается. Особенно опасны они для молодых людей.