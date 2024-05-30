Почему вейпы опаснее сигарет

Изначально бытовало мнение о том, что вейпы более безопасны, так как они не содержат смол и продуктов сгорания табака. Однако пар от вейпов содержит множество других вредных веществ и соединений. Например, ароматизаторы, глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании выделяют канцерогенные и токсичные вещества, повреждающие ДНК, вызывая воспаление, окислительный стресс и рак различных органов. Об этом рассказал врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Антон Казеннов.