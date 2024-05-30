Почему вейпы опаснее сигарет

В паре от вейпов также присутствуют следы различных металлов, в частности, опасного свинца, который может вызвать тяжелые отравления и нарушения работы различных систем организма.
Таким образом, вейпы и сигареты представляют разный, но все же значительный уровень риска для здоровья.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, табакокурение является одной из основных причин смертности в мире, убивая более восьми миллионов человек ежегодно, в том числе 1,3 миллиона некурящих, подверженных воздействию вторичного табачного дыма.
Вейпы, в свою очередь, появились недавно и их долгосрочные последствия еще не изучены в достаточной степени.
Однако, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, использование вейпов было связано с более чем 2500 случаями тяжелого легочного заболевания в 2019—2020 годах, из которых 68 закончились летальным исходом.
Это явление, названное «болезнью вейперов», все еще находится в процессе изучения, и ученые не могут дать однозначного ответа о причинах этих тяжелых отравлений.
В итоге, вейпы далеко не столь безопасны, как заявляли их производители. «Поэтому наилучшим решением будет полный отказ от вредной привычки и обращение за помощью к специалистам, которые смогут помочь вам подобрать индивидуальную программу лечения и реабилитации», — заключил пульмонолог.