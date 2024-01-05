Дерево в Пакистане находится «под арестом» 125 лет
Оно «пыталось убежать» от офицера и было наказано.
Оно «пыталось убежать» от офицера и было наказано.
Дерево в городе Пешавар (Пакистан) находится под арестом с 1899 года. В конце XIX века британский офицер Джеймс Сквид решил «проучить» его за то, что оно отодвинулось.
Нетрезвый мужчина был уверен, что дерево отдаляется от него. Тогда Сквид приказал приковать его цепью к земле и поместить под арест.
С тех пор дерево было прикованным. Oddity Central сообщает, что дерево стало местной достопримечательностью, потому обзавелось собственной мемориальной доской.
Она гласит: «Я АРЕСТОВАНО. Однажды вечером сильно пьяный британский офицер подумал, что я двигаюсь, и приказал сержанту арестовать меня. С тех пор я нахожусь под стражей».
Цепное дерево по сей день привлекает туристов. Местные власти, похоже, никогда не освободят узника.
Недавно итальянец отправился в тюрьму, чтобы не быть в Рождество одному. К сожалению, план сорвался.
Олеся Маевская