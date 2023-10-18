День психолога в России в 2023 году

Психологи помогают нам преодолевать невзгоды и учат радоваться жизни. В ноябре 2023 года эти специалисты отмечают свой профессиональный праздник — День психолога.

Сегодня можно пойти к психологу, когда вы понимаете, что не справляетесь с жизненными трудностями, не можете преодолеть тревогу или не знаете, в каком направлении вам дальше развиваться. Профессионал выслушает и поможет во многих жизненных ситуациях. «Врачей человеческих душ» поздравим в День психолога 2023.

Когда отмечается День психолога в России

День психолога отметят в России 22 ноября. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2000 году и посвящен первому съезду Российского психологического общества. 14 октября 2023 года по поручению президента правительство РФ утвердило торжество на официальном уровне.

Праздники, связанные с Днем психолога

День психологической службы МВД

29 декабря

День психолога ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний)

2 сентября

День создания психологической службы МЧС

17 сентября

Всемирный День психического здоровья

10 октября



История праздника День психолога

Становление психологии как науки произошло в XIX веке. У ее истоков стоял врач Вильгельм Вундт. Он стал основателем экспериментальной психологии: изучал структуру сознания на научной основе. Еще один основоположник современной психологии — Зигмунд Фрейд, разработавший метод психоанализа, который использовался для лечения неврозов.

В России психология начала развиваться уже в конце XIX века. В 1885 году русский физиолог Сеченов открыл первую экспериментальную психологическую лабораторию, а в 1912 году в Москве был создан Институт психологии. Позже, в 1980-е годы, были предприняты первые попытки внедрить психологическую поддержку учеников в школах. Для этого потребовались квалифицированные кадры. В 1990-е годы психологические факультеты начали открываться в вузах. Первых специалистов в нашей стране стали обучать в МГУ и СПбГУ. В 1994 году было организовано Российское психологическое общество — крупнейшая научная организация психологов в нашей стране.

Традиции празднования Дня психолога в разных странах

Сегодня многие вузы в День психолога проводят различные образовательные мероприятия. Лекции, семинары, конференции организуются как для профессионалов, так и для всех заинтересованных слушателей.

Руководство психологических организаций организует торжественные мероприятия для своих коллективов и награждает премиями и грамотами лучших специалистов. Особую благодарность и признание получают психологи от своих клиентов, которые приходят с подарками и говорят им теплые слова.

Профессиональное торжество позволяет обратить внимание на важность психологического здоровья в обществе. Специалисты помогают людям различных возрастов и социальных групп справиться с эмоциональными и психологическими трудностями. Благодаря их работе многие из них находят внутреннюю опору, обретают гармонию, улучшают свои отношения с окружающими и достигают личностного роста.

Как поздравить специалиста с Днем психолога

Психолог тратит большое количество эмоциональных ресурсов в своей работе, поэтому ему будет приятно получить подарки, которые помогут ему отвлечься от общения. Это может быть экскурсия, сертификат в спа-салон или на творческий мастер-класс, подписка на онлайн-кинотеатр.

Вот еще несколько идей, как поздравить специалиста:

1. Отправить цветы или подарок.

Букет цветов или небольшой презент покажет, что вы цените его работу и уважаете за профессионализм.

2. Написать открытку или послание.

Вы можете поблагодарить специалиста за его работу и пожелать успехов в будущем.

3. Поддержать работу.

Вы можете рассказать о своем опыте работы с психологом и поделиться своими впечатлениями, чтобы показать, что его работа действительно важна и полезна для людей.

Лучшие фильмы и книги о психологах

Фильмы и сериалы о психологах:

сериал «Терапия» / Shrinking (2023), режиссер Джеймс Понсольдт. Главный герой — психотерапевт. Он пережил личную трагедию, а теперь дает пациентам советы, нарушая профессиональную этику.

фильм «Фрейд: Тайная страсть» / Freud (1963), режиссер Джон Хьюстон. В первые годы самостоятельной работы Фрейд решил пойти наперекор медицинским авторитетам и стал лечить истеричных пациентов при помощи гипноза. Главная его пациентка — Сесиль Кортнер, страдающая от кошмаров.

фильм «Умница Уилл Хантинг» / Good Will Hunting (1997), режиссер Гас Ван Сент. Это культовый фильм о молодом математическом гении, который работает в уборной университета, но один из его преподавателей замечает его потенциал. Он предлагает молодому человеку помощь, но при условии, что тот пройдет курс психотерапии.

Книги о психологах:

книга «Мужчины, женщины и отношения» / Men, Women, and Relationships (2020), автор Джон Грей. Бестселлер, который помогает людям понимать различия между мужчинами и женщинами и научиться строить здоровые отношения.

книга «Психология эмоций» / Psychology of Emotions (2008), автор Кэррол Э. Изард. Книга, которая помогает читателям понимать, как эмоции влияют на нашу жизнь и как мы можем ими управлять.

книга «Поток» / Flow (2021), автор Михай Чиксентмихайи. Книга поможет понять, как достигать оптимального состояния, которое называется потоком. Психолог делится результатами своих исследований, а также дает рекомендации читателям, как стать более продуктивными и счастливыми.

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые популярные вопросы, связанные с Днем психолога и психологией.

Когда День психолога отмечают за рубежом?

Во многих странах День психолога отмечается в разные даты. Вот некоторые из них:

В России День психолога — 22 ноября.

День психологических работников органов внутренних дел Республики Беларусь — 31 января.

День психолога в Казахстане — 25 декабря.

Кто может стать психологом?

Психолог — это специалист, который изучает поведение, ментальные процессы человека, помогает людям преодолевать проблемы и достигать гармонии в жизни. Он должен уметь слушать, сопереживать и анализировать, а также быть стрессоустойчивым и уравновешенным.

Чтобы стать практикующим психологом, необходимо получить высшее образование в этой области. Обучение в российских вузах длится в среднем 5 лет, и студенты изучают различные аспекты науки. Существуют также программы магистратуры, позволяющие получить специализированные знания и навыки в конкретной области.

Насколько востребована профессия психолога?

По данным ВЦИОМ, люди в последние годы стали чаще обращаться к психологам. Поэтому профессия наверняка останется востребованной в ближайшие годы. Специалисты могут вести частную практику, а также работать в крупных корпорациях и бюджетных организациях.

Редактор текста Ирина Ермолаева