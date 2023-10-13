Поспи — и это пройдёт. Как наладить сон и в чём его сила

Наш эксперт — врач-сомнолог, эксперт Академии социальных технологий, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава РФ, президент Российского общества сомнологов, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

Жалко тратить время на сон? Как вы неправы! Ведь это самое дешёвое, эффективное, к тому же приятное средство профилактики. Недосып грозит артериальной гипертензией, сахарным диабетом, развитием деменции и нарушениями иммунитета, которые повышают риск не только ОРВИ, но и онкологии.

Утро вечера мудренее

Заблуждаются те, кто думает, что человек, не страдающий бессонницей, всю ночь спит как убитый. Наш сон организован циклически: сначала наступает поверх­ностная фаза, потом глубокая. Цикл повторяется каждые 1,5 часа. Чаще всего утреннее пробуждение происходит из поверхностного сна, но если будильник вытягивает нас из глубокой фазы, просыпаться бывает сложнее.

Есть несколько объяснений тому, почему мы спим циклично. Первая тео­рия говорит о том, что в результате эволюции выжили лишь животные, которые засыпали на короткий период, — их сон был более чутким. Вторая версия объясняет цикличность тем, что чередование глубокого и поверхностного сна помогает нам запомнить информацию, поступившую за день. Цикличностью объясняется и защитное свойство сна. За ночь острое восприятие актуальных тревожных событий теряет свою эмоциональную силу. И с каждым циклом сна проблема, которая вначале казалась неразрешимой, становится проще, а утром уже кажется не такой страшной.

Чтобы защитный механизм сна работал правильно, взрослым людям надо спать 7−9 часов. И хотя есть генетические особенности, которые определяют индивидуальные нормы сна, специалисты рекомендуют отдыхать ночью не менее 7 часов.

Защита для защитника

Как сон защищает нас от стресса, так и мы должны оберегать его, ведь из-за психологических перегрузок он неминуемо нарушается. Многие это знают по собственному опыту: когда что-то тревожит, сон не приходит. Стресс не только замедляет процесс засыпания, но и делает сон поверхностным, лишая его защитной функции.

Чтобы это доказать, учёные провели любопытный эксперимент: подвергли молодых добровольцев довольно неприятному психологическому тестированию на уровень притязаний, разработанному немецким психологом Куртом Левином. Перед участниками разложили карточки с вопросами, сказав, что в первом ряду находятся самые лёгкие, а в последнем — наиболее сложные. Конечно, амбициозная молодёжь начала со сложных вопросов. Но те были составлены таким образом, что ответить на них не представлялось возможным. Тогда ведущий эксперимента с нарочито обидной интонацией начал высмеи­вать испы­туемых (это было частью исследования) и предложил им выбрать вопросы полегче. Но и в другом ряду хитрые задания не имели ответа. И только когда пристыжённые молодые люди дошли до самых лёгких вопросов, они наконец-то смогли на них ответить. Однако к тому моменту их самооценка была уже крайне низкой.

«Неудачников» отпустили спать, но заснуть в таком состоянии у них не получалось. Некоторым испытуемым дали снотворное. Те, кто быстро заснул, наутро уже не волновались по поводу вчерашней неудачи, а кто не спал из-за переживаний, ещё несколько дней ощущали на себе последствия стресса: учащённое сердцебиение, повышенное потоотделение, высокое давление.