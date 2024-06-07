День бега: топ-7 самых необычных забегов

Соревнования выглядят так: с холма спускают большую сырную голову, и участники ее догоняют. Склоны всегда крутые и неровные, поэтому забег превращается в гонку с бесконечными кувырками и падениями. Такие соревнования травмоопасны, поэтому власти Глостера не раз пытались запретить их, но у них не получилось — помешал энтузиазм любителей забега.