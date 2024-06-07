День бега: топ-7 самых необычных забегов

Пивная миля
Этот забег проходит по всему миру круглый год. Участникам нужно пробежать четыре круга по 400 метров (всего — 1609 метров). Перед каждым они выпивают 330 мл пива. Для тех, кто отходит в туалет, предусмотрен штрафной круг. Самый лучший результат в этом забеге — 4 минуты 28 секунд.
Миля кубика Рубика
Этот забег проходит тоже по всему миру и круглый год. Участники должны прибежать к финишу с собранным кубиком Рубика. Они тоже пробегают 1 609 метров.
Для организации забега нужен легкоатлетический стадион с кругом длиной 400 метров, исправный кубик Рубика и партнер, который будет засекать время.
Сырная гонка
Здесь дистанция составляет 180 метров. Забег проходит ежегодно в мае в городе Глостер (Великобритания).
Соревнования выглядят так: с холма спускают большую сырную голову, и участники ее догоняют. Склоны всегда крутые и неровные, поэтому забег превращается в гонку с бесконечными кувырками и падениями. Такие соревнования травмоопасны, поэтому власти Глостера не раз пытались запретить их, но у них не получилось — помешал энтузиазм любителей забега.
Шоколадный забег
Всех участников угощают горячим шоколадом (варить его начинают в день старта в 4 утра). Забег проходит в 19 крупных американских городах, а также онлайн по всему миру почти круглый год. Первый такой марафон прошел в 2008 году в Чикаго.
Средства, собранные на соревнованиях, поступают в детскую больницу.
«Голый» забег
Этот необычный забег проходит в Финляндии в начале лета. Дистанция — 10 километров. Экипировка участников состоит из носков, кроссовок и головного убора. Девушкам разрешается надевать бра, но многие из них отказываются от такого права.
Участникам предоставляют горячую еду, напитки и сауну.
Грязевой забег
Предусмотрены три варианта дистанций: 100 метров, 400 метров и пять километров. Забеги проходят круглый год по всему миру. Здесь все очень просто: участники бегают по грязи, стараясь прийти к финишу как можно быстрее.
Интересно, что у этих соревнований есть своя федерация. Мировой рекорд в стометровке — 29,92 секунды.
Красочный забег
Участники стартуют в белом, а приходят к финишу в цветном. Во время бега их посыпают красящим порошком из кукурузного крахмала. Победителей здесь не бывает, так как главный приз для бегунов — положительные эмоции и новые знакомства.
Забег проходит несколько раз в год в разных частях света, в том числе и в России. Дистанция — пять километров.
Айгуль Сабитова