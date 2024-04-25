День Ашура в 2024 году: день памяти и скорби

Мусульмане ведут летоисчисление по календарю хиджры, который основан на циклах Луны, а не Солнца, поэтому в григорианском календаре число праздничного дня меняется из года в год. В 2024 году День Ашура выпадает на вторник, 16 июля. В России и других странах с исламским населением дата не будет официальным выходным, но верующие мусульмане все равно организуют празднества согласно традициям.