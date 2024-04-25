День Ашура в 2024 году: день памяти и скорби

Новый календарный год для мусульман начинается с месяца Мухаррам, на десятый день которого отмечается значимый для верующих праздник — День Ашура. Рассказываем, какие обряды совершают в эту дату и почему традиции разных стран отличаются друг от друга.
Какого числа отмечается День Ашура: дата праздника
Мусульмане ведут летоисчисление по календарю хиджры, который основан на циклах Луны, а не Солнца, поэтому в григорианском календаре число праздничного дня меняется из года в год. В 2024 году День Ашура выпадает на вторник, 16 июля. В России и других странах с исламским населением дата не будет официальным выходным, но верующие мусульмане все равно организуют празднества согласно традициям.
История и суть мусульманского праздника
Ашура — это целый комплекс традиций, которые связаны с несколькими ключевыми ветхозаветными событиями. Также встречается название Тасуа. Согласно исламской религии, именно на десятый день первого месяца года по лунному календарю хиджры Всевышний завершил сотворение мира; принял покаяние Адама и сотворил Хаву (Еву); ковчег Нуха (Ной в библейской традиции) причалил к горе аль-Джуди; пророк Муса (Моисей) и его последователи спаслись от преследовавших их войск фараона, а также родился пророк Ибрахим (Авраам).
До VII века смысл праздника был един для всех мусульман: верующие вспоминали ветхозаветные истории и отдавали дань уважения их участникам. Однако после сражений в городе Кербела в 680 году взгляды двух главных течений ислама на День Ашура сильно изменились.
В этот день в ходе войны с силами халифа погиб внук пророка Мухаммеда имам Хусейн. После этого шииты воспринимают Ашуру как день траура, а сунниты продолжают почитать его как день сотворения мира.
Традиции празднования Дня Ашура в исламе
Обряды в День Ашура различаются в зависимости от течений ислама. Приверженцы самого многочисленного суннитского направления благодарят Аллаха за создание мира и занимаются благотворительностью, а последователи шиитской ветви вспоминают трагические события в Кербеле и проводят траурные процессии.
Традиции шиитов
Шииты — второе по величине направление в исламе. Самые большие шиитские общины находятся в Иране, Азербайджане, Ираке, Афганистане и Турции.
В День Ашура шииты вспоминают события 680 года, когда в городе Кербела (современный Ирак) в сражении против войска халифа Язида погиб имам Хусейн. В память о мученической смерти мусульмане шиитского течения проводят траурные церемонии (тазия), на которые собираются миллионы паломников и читают повествования о страданиях имама и его соратников.
В домах мусульман проходят поминальные обряды, а в крупных городах — исторические реконструкции трагической битвы. Также в этот день у шиитов принято держать пост и оставлять сосуды для воды пустыми в память о сторонниках имама, которые мучились от жажды.
Самая известная шиитская традиция на День Ашура — самобичевание. Проходят шествия, во время которых мусульмане бьют себя руками, плетьми, ножами, цепями с лезвиями и кинжалами. Этот обряд называют шахсей-вахсей или татбир. Сейчас богословы предлагают проводить ритуал без нанесения себе реального вреда.
Традиции суннитов
Сунниты, основная и самая многочисленная ветвь в исламе, порицают самобичевание, так как по их канонам умышленно пускать себе кровь и причинять вред запрещено. Поэтому в большинстве мусульманских стран татбир не проводится. Для суннитского течения День Ашура светлый праздник, в который принято держать двухдневный пост и творить благие дела. Память имама Хусейна сунниты тоже почитают, но в рамках общих поминальных религиозных традиций.
Что можно и нельзя делать в День Ашура
Мусульмане убеждены, что значимость всего хорошего, сделанного в День Ашура, удваивается в глазах Аллаха, поэтому в праздник верующие стараются уделить внимание обездоленным: угощают бездомных, навещают больных, подают милостыню.
Также есть традиция готовить в память о Нухе (Ное) специальное блюдо ашуре — сладкое кушанье, похожее на пудинг.
По преданию, в день окончания Всемирного потопа Нух смешал остатки припасов, чтобы накормить выживших. В память об этом мусульмане готовят похожее многокомпонентное блюдо: смешивают кукурузу, пшено, чечевицу, бобы, другие злаки и крупы, добавляют к ним фрукты, орехи, в некоторых регионах — мясо.
В День Ашура верующим полагается поститься, читать молитвы и совершать добрые дела, однако конкретных запретов на какие-то действия в этот день нет.
Молитвы, намерения и дуа в День Ашура
Перед любым постом мусульманин должен совершить намерение: заранее решить для себя, что откажется от еды, и произнести это намерение вслух. Формулировка может быть любая и на любом доступном языке. Например, такая:
«Я намереваюсь держать пост в честь Дня Ашура, от рассвета до заката, ради довольства Всевышнего Аллаха».
После заката, когда надо проводить вечерний прием пищи (ифтар), можно прочитать эту молитву:
Если молитва на арабском языке дается трудно, прочитайте ее на родном языке, сохранив общий смысл: благодарность Аллаху и просьбу простить грехи.
В День Ашура принято читать определенную дуа — мольбу (1).
Сначала 70 раз произносят молитву:
Затем семь раз читают:
Связанные праздники
В День Ашура произошло много знаковых для мусульман событий. Почти все они относятся к ветхозаветной истории и связаны с другими исламскими праздниками.
|16 июня 2024 года
|Курбан-байрам
|С Днем Ашура связан ветхозаветный сюжет. Считается, что на десятый день Мухаррама ангел Джабраил донес до Ибрахима волю Аллаха — принести в жертву сына. Когда отец был готов принести первенца в жертву, Аллах спас сына и заменил жертву на барана. Позже эти события стали основой для Курбан-байрама
|15 июня 2024 года
|День Арафа
|День Арафа, или День стояния на горе Арафат, — часть обряда мусульман во время паломничества в Мекку (хадж). Эта дата перед Курбан-байрамом связана с историей Адама и Хавы (Евы). В День Ашура пара, изгнанная из рая, получила прощение за грехопадение, стоя на горе Арафат
|24 августа 2024 года
|Арбаин
|Арбаин — это поминки имама Хусейна. Их проводят через 40 дней после Ашуры в иракском Кербеле. В паломничестве ежегодно участвуют миллионы верующих, в основном шииты, хотя сунниты тоже почитают этот день
Вопросы и ответы
Отвечаем на популярные вопросы о празднике.
Обязательно ли соблюдать пост в День Ашура?
Взгляды шиитов и суннитов на этот вопрос различаются. В первом случае пост обязателен, а по суннитской традиции — желателен. В обоих случаях отказываться от пищи рекомендовано два дня: в сам День Ашура и за сутки до или после него, на выбор.
Как День Ашура отмечают в других странах?
Традиции различаются от региона к региону. Там, где распространена шиитская ветвь ислама (например, Бахрейне и Ливане), устраивают траурные процессии и не разжигают печи, так как, по легенде, в ней была спрятана голова имама.
Традицию самобичевания по большей части соблюдают мусульмане в Бангладеш и в Индии, а в Бейруте на Ашуру шииты организуют пункты сдачи донорской крови — как альтернативу самоистязанию.
В странах суннитской ветви на этот праздник больше вспоминают ветхозаветные сюжеты и занимаются благотворительностью. Например, в регионах России с мусульманским населением на День Ашура на улицах накрывают столы для бедняков и навещают немощных, а в Турции угощают гостей ашуре.
Что такое Мухаррам?
Лунный календарь хиджры, как и григорианский, состоит из 12 месяцев, каждый из которых имеет свое название. Мухаррам — название первого. Он считается священным наряду с месяцами Рамадан, Шаабан и Раджаб.
Какой намаз совершают в день Ашура?
В День Ашура рекомендовано прочитать дополнительную молитву — тахаджуд-намаз. Его совершают после обязательного ночного намаза (иша) и до появления зари.
Автор: Аделина Ахунова
Список источников
1. Статья «День Ашура». Сайт «Централизованная религиозная организация Духовное собрание мусульман России». URL: