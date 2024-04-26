День Арафа в 2024 году: время духовного очищения и молитв

Паломничество в Мекку, или хадж, — пятый столп ислама, обязательное предписание для верующих. У каждого дня путешествия свои каноны и обряды. Один из самых сложных и важных — День Арафа. Почему стояние у горы Арафат тяжело дается паломникам и какие ритуалы нужно провести в эту дату, читайте в нашем материале.
Какого числа отмечается День Арафа: дата праздника
В исламе летоисчисление ведется по лунным циклам, которые отстают от солнечных. Поэтому даты в календаре хиджры отличаются от привычного григорианского календаря и каждый год сдвигаются. В 2024 году День Арафа наступит в субботу, 15 июня. Для исламского мира это будет девятое число месяца Зуль-хиджа.
Для мусульман, которые не совершают хадж, эта дата тоже будет благословенным днем, если держать пост — отказ от еды поможет искупить мелкие грехи.
История и суть мусульманского праздника
Традиция молитвенного стояния у горы восходит к ветхозаветной истории. Считается, что изгнанные из рая Адам и Хава (в библейской традиции Ева) после долгих лет скитаний на земле снова встретились в долине Арафат. Там же первый человек получил прощение за свой грех. В память об этих событиях верующие массово обращаются к Аллаху у подножия горы.
Стояние хаджи (паломников) называется вукуф, оно длится с полудня и до захода солнца. Все это время верующие обращаются к Всевышнему с мольбами. Таким образом паломники познают истинность Аллаха и напоминают себе и другим, что Божий суд неминуем.
День Арафа — ключевой обряд всего хаджа, без него паломничество не будет засчитано.
Традиции празднования Дня Арафа
День стояния в долине несет большой смысл для всех исповедующих ислам, не только для хаджи. Считается, что он наполнен благословением Аллаха, потому что предшествует Курбан-байраму, важнейшему празднеству для мусульман. Хотя обряды и требования для паломников отличатся от традиций, которые соблюдают верующие вне хаджа.
День стояния на горе Арафат
Молитвенное стояние, или вукуф, — главное действие всего хаджа в Мекку. В полдень паломники пешком приходят к горе Арафат: обряд начинается, как только солнце достигает зенита, и длится до заката. Верующие слушают проповеди, читают вслух молитвы и обращаются к Всевышнему. Учитывая жаркий климат Аравийского полуострова, многочасовое стояние в долине под палящим солнцем дается паломникам тяжело духовно и физически.
Соблюдение поста
Хаджи не нужно делать этого в день стояния. Им потребуются силы, чтобы дойти до священной горы через пустыню и совершить обряд, поэтому отказ от пищи и воды в этот день нежелателен.
Иначе обстоят дела с теми, кто не совершает паломничество и остается дома. Строгий пост в День Арафа помогает им искупить грехи за предыдущий год и даже следующий.
Омовение
Хаджи в день стояния положено совершить гусль — полное омовение. Обычно верующие делают это утром, перед тем как отправиться в долину, но не возбраняется принять его после прибытия к Арафату. Совершать гусль можно двумя способами: мыть отдельные части тела в определенном порядке или сразу окунуться в воду с головой.
Что нельзя делать в День Арафа
День Арафа наполнен особенным благословением, поэтому значимость поступков этого дня удваивается. Это касается любых деяний и мыслей, поэтому в день молитвенного стояния в долине стоит внимательнее относиться к своим делам и эмоциям. Нельзя грубить, ссориться, сплетничать, врать, долго спать, чревоугодничать, бездельничать и лениться. Все хлопоты желательно закончить до обеда, а вторую половину дня посвятить молитвам.
Какие молитвы принято читать на День Арафа
День Арафа — лучшее время для обращения к Всевышнему. Паломники в Мекке и те, кто остался дома, читают особые молитвы (дуа), в которых восхваляют Аллаха, просят простить грехи и защитить от наказания (1).
Связанные праздники
Мусульманские праздники основаны на ветхозаветных сюжетах и часто пересекаются друг с другом. Например, День Арафа — кульминация хаджа, который считается началом Курбан-байрама.
|10 апреля 2024
|Ураза-байрам
|В последний день месяца Рамадан отмечается Ураза-байрам — день окончания поста. Именно после дня разговения мусульмане начинают подготовку к паломничеству
|16 июня 2024
|Курбан-байрам
|День Арафа предшествует большому празднику — Курбан-байраму. На следующий день после обряда в долине паломники совершают ритуал жертвоприношения животного, это завершающая часть всего хаджа, после которой верующие возвращаются домой
|16 июля 2024
|День Ашура
|Традиция молитвенного стояния в долине горы Арафат берет начало из ветхозаветного сюжета об Адаме и Хаве (Еве). Считается, что именно на этой горе человек получил прощение Аллаха, а случилось это в День Ашура — десятое число месяца Мухаррам
Вопросы и ответы
Действия и обряды в День Арафа позволяют заслужить милость Аллаха и прощение грехов. Поэтому верующие особенно тщательно соблюдают традиции и правила в эту дату.
Как правильно делать намерение для поста в День Арафа?
Перед постом нужно совершить намерение — дать себе обязательство добровольно не есть и не пить, пока на небе видно солнце. Намерение произносится вслух или про себя в произвольной форме. Оно может быть таким: «Я намерен держать пост в День Арафа от рассвета до заката ради Аллаха».
Как поздравить близких с Днем Арафа?
Специальных слов нет. В этот день принято усердно молиться за близких и желать им добра, благополучия и милости Аллаха.
Какую пищу запрещено есть в День Арафа?
Можно есть любые халяльные (разрешенные в исламе) продукты, то есть отдельных требований для еды в эту дату нет. Под запретом остается свинина, мертвечина и мясо задушенных животных и птиц. Если же другой пищи, кроме запретной, нет, можно немного ее съесть, но после нужно попросить прощения у Аллаха.
Как День Арафа отмечают в других странах?
Общие традиции едины для всех мусульман: верующие усердно молятся, постятся, занимаются благотворительностью и готовятся к Курбан-байраму. В зависимости от региона могут появляться дополнительные элементы праздника: особые угощения или обряды.
Например, в Таджикистане мужчины посещают могилы родных и молятся за усопших, а женщины дома готовят халву или хворост (жаренное в масле тесто).
В ОАЭ День Арафа официально является выходным. Местные мусульмане проводят праздник в мечетях за молитвами и раздают милостыню.
В Узбекистане готовят плов и сладости, приглашают в гости родственников, друзей и соседей.
Автор: Аделина Ахунова
Список источников
1. Статья «День Арафа». Сайт «Совет муфтиев России», 19 июля 2021 год.
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