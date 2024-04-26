День Арафа в 2024 году: время духовного очищения и молитв

Можно есть любые халяльные (разрешенные в исламе) продукты, то есть отдельных требований для еды в эту дату нет. Под запретом остается свинина, мертвечина и мясо задушенных животных и птиц. Если же другой пищи, кроме запретной, нет, можно немного ее съесть, но после нужно попросить прощения у Аллаха.