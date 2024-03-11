Давайн Джой Рэндольф взяла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф выиграла «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Актриса получила награду на церемонии, проходящей в кинотеатре «Долби», в нежно-голубом платье Louis Vuitton.
Это четвертая награда 37-летней американской актрисы с начала года. Рэндольф сыграла в рождественской трагикомедии «Оставленные» школьного повара Мэри Лэм, которая скорбит о потере сына, выпускника Бартона, погибшего во время войны во Вьетнаме. За эту роль Рэндольф получила премию Гильдии актеров, BAFTA и «Золотой глобус».
Давайн Джой Рэндольф известна своими ролями в фильмах «Меня зовут Долемайт» (2019), «Каджиллионер» (2020) и сериалах «Меломанка» (2020), «Кумир» (2023).
Также на награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» претендовали:
- Дэниел Брукс, «Цвет пурпурный»
- Эмили Блант, «Оппенгеймер».
- Америка Феррера, «Барби».
- Джоди Фостер, «Дайана Найэд».
В прошлом году победу в аналогичной категории одержала Джейми Ли Кёртис («Все везде и сразу»). Дочь актеров Джанет Ли и Тони Кёртиса получила свой первый «Оскар» в 64 года, а за ее плечами было 45 лет в индустрии. При этом Американская киноакадемия до этого ни разу не выдвигала Кёртис. Также на ее счету два «Золотых глобуса», BAFTA и другие награды.
На прошлой неделе Линдси Лохан подтвердила, что она и Джейми Ли Кёртис снова сыграют дочь и маму в сиквеле комедии «Чумовая пятница». «Мы обе взволнованны», — отметила актриса. Разговоры о продолжении шли уже давно: еще в октябре 2022 года Кёртис спросили в программе The View, повторит ли она свою роль вместе с Лохан, и актриса сказала, что «творчески открыта» для этого.
96-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в ночь на 11 марта 2024 года в театре «Долби» в Голливуде.