Давайн Джой Рэндольф взяла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

В прошлом году победу в аналогичной категории одержала Джейми Ли Кёртис («Все везде и сразу»). Дочь актеров Джанет Ли и Тони Кёртиса получила свой первый «Оскар» в 64 года, а за ее плечами было 45 лет в индустрии. При этом Американская киноакадемия до этого ни разу не выдвигала Кёртис. Также на ее счету два «Золотых глобуса», BAFTA и другие награды.