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Цветные фотографии, сделанные космическим телескопом «Евклид»

Космический телескоп «Евклид» сделал цветные снимки далеких галактик и звездных скоплений, а также уловил невидимое присутствие темной материи.

Туманность Конская Голова
Источник: ESA

Считается, что темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, но мы почти ничего о них не знаем. В 2023 году была организована миссия по изучению этих явлений: для исследований на околоземную орбиту запустили телескоп «Евклид», издание Science Alert опубликовало анализ цветных фотоснимков космического телескопа.

Подобные изображения, по словам ученых, может сделать только «Евклид». Это обуславливается широким полем обзора телескопа. По своей функциональности, к слову, он мощнее более дальновидного телескопа Джеймса Уэбба, находящегося в стабильном положении в 1,5 миллионах километров от Земли.

На первом фото представлена галактика «Abell 2390», имеющая массу около 10 триллионов солнц. Некоторые из полученных ее изображений указывают на следы темной материи. Невидимое присутствие материи можно обнаружить, взглянув на то, как ее гравитация искажает свет.

Abell 2390
Abell 2390Источник: ESA

О присутствии темной материи на снимках намекает и слабый свет «бесхозных звезд», дрейфующих между скоплениями галактик. К 2030 году, по предположению ученых, «Евклид» составит подробную карту распределения тёмной материи по Вселенной.

Сейчас же можно полюбоваться на сделанное телескопом изображение «Мессье-78» — звездного скопления, расположенного на расстоянии 1300 световых лет от Земли в созвездии Ориона.

Мессье-78
Мессье-78Источник: ESA

Евклид также уловил на фото спиральную галактику «NGC 6744», что имеет поразительное сходство с Млечным Путем. На фото она заметно выделяется на фоне сияющих звезд.

NGC 6744
NGC 6744Источник: ESA

Полученное телескопом изображение молодого скопления «Дорадо» оказалось неожиданным для исследований. Хотя звездное скопление уже было хорошо изучено, ученые заявили, что Евклид обнаружил среди него невиданную ранее карликовую галактику.

Скопление «Дорадо»
Скопление «Дорадо»Источник: ESA

В ближайшие годы ученые планируют проанализировать данные телескопа «Евклид» в надежде обнаружить всевозможные небесные тела, вроде «блуждающих» планет, которые свободно перемещающихся по Вселенной, не имея привязки к звезде.

Пока ученые анализируют снимки, NASA планирует построить железную дорогу на Луне.

Кристина Корчанова