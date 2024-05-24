Цветные фотографии, сделанные космическим телескопом «Евклид»

Считается, что темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, но мы почти ничего о них не знаем. В 2023 году была организована миссия по изучению этих явлений: для исследований на околоземную орбиту запустили телескоп «Евклид», издание Science Alert опубликовало анализ цветных фотоснимков космического телескопа.
Подобные изображения, по словам ученых, может сделать только «Евклид». Это обуславливается широким полем обзора телескопа. По своей функциональности, к слову, он мощнее более дальновидного телескопа Джеймса Уэбба, находящегося в стабильном положении в 1,5 миллионах километров от Земли.
На первом фото представлена галактика «Abell 2390», имеющая массу около 10 триллионов солнц. Некоторые из полученных ее изображений указывают на следы темной материи. Невидимое присутствие материи можно обнаружить, взглянув на то, как ее гравитация искажает свет.
О присутствии темной материи на снимках намекает и слабый свет «бесхозных звезд», дрейфующих между скоплениями галактик. К 2030 году, по предположению ученых, «Евклид» составит подробную карту распределения тёмной материи по Вселенной.
Сейчас же можно полюбоваться на сделанное телескопом изображение «Мессье-78» — звездного скопления, расположенного на расстоянии 1300 световых лет от Земли в созвездии Ориона.
Евклид также уловил на фото спиральную галактику «NGC 6744», что имеет поразительное сходство с Млечным Путем. На фото она заметно выделяется на фоне сияющих звезд.
Полученное телескопом изображение молодого скопления «Дорадо» оказалось неожиданным для исследований. Хотя звездное скопление уже было хорошо изучено, ученые заявили, что Евклид обнаружил среди него невиданную ранее карликовую галактику.
В ближайшие годы ученые планируют проанализировать данные телескопа «Евклид» в надежде обнаружить всевозможные небесные тела, вроде «блуждающих» планет, которые свободно перемещающихся по Вселенной, не имея привязки к звезде.
Кристина Корчанова