Цветные фотографии, сделанные космическим телескопом «Евклид»

Считается, что темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, но мы почти ничего о них не знаем. В 2023 году была организована миссия по изучению этих явлений: для исследований на околоземную орбиту запустили телескоп «Евклид», издание Science Alert опубликовало анализ цветных фотоснимков космического телескопа.