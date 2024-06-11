Станция «Бауманская» закрыта на вход по утрам

с 10 июня по 29 августа 2024 года проводится ремонт эскалатора на станции метро «Бауманская», об этом сообщил официальный сайт Московского метрополитена (1).
В час пик вход на станцию может быть ограничен из-за увеличения потока пассажиров. Интервал, в который вход будет закрыт, — с 08:35 до 09:00 часов утра. При этом, выйти из метро, приехав с другой станции, в это время возможно.
Пассажирам рекомендуют по возможности пользоваться наземным транспортом или избегать поездок в час пик.
Список источников
1. Официальный сайт Московского метрополитена. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева