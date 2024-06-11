Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станция «Бауманская» закрыта на вход по утрам

В это время вестибюль будет работать только на выход.

На станции метро «Бауманская» по утрам можно будет только выйти.
Источник: Freepik

с 10 июня по 29 августа 2024 года проводится ремонт эскалатора на станции метро «Бауманская», об этом сообщил официальный сайт Московского метрополитена (1).

Новость

В час пик вход на станцию может быть ограничен из-за увеличения потока пассажиров. Интервал, в который вход будет закрыт, — с 08:35 до 09:00 часов утра. При этом, выйти из метро, приехав с другой станции, в это время возможно.

Пассажирам рекомендуют по возможности пользоваться наземным транспортом или избегать поездок в час пик.

Список источников

1. Официальный сайт Московского метрополитена. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева