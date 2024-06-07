Что такое сосудистая депрессия и чем она отличается от обычной?

Также сосудистой депрессии подвержены люди с высоким артериальным давлением, гипергликемией и диабетом, а также те, кто перенес инсульт. Последний запускает гиперпродукцию провоспалительных цитокинов, что провоцирует воспаление в головном мозге, особенно в лимбических областях, и активацию фермента, участвующего в катаболизме триптофана — предшественника серотонина. Его ускоренный метаболизм приводит к серотониновой недостаточности. Именно это обычно и приводит к депрессии.