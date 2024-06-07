Что такое сосудистая депрессия и чем она отличается от обычной?

Сосудистая депрессия — это аффективное расстройство, вызванное поражением сосудов мозга. Как правило, заболеванием страдают пожилые люди, однако предпосылки для его развития формируются гораздо раньше, в особенности у людей с артериальной гипертензией и диабетом.
Клиническая картина
Депрессия — одно из самых распространенных психических заболеваний. Она может быть следствием стрессов, нарушения выработки нейромедиаторов, а также органических поражений головного мозга. В последнем случае депрессию называют сосудистой.
В основном сосудистая депрессия возникает из-за инсультов и хронических нарушений кровообращения в головном мозге.
Как правило, при сосудистой депрессии нет угнетенного, подавленного психического состояния, также она не приводит к суицидальному поведению. При этом наблюдаются снижение или потеря способности испытывать удовольствие, радость, потеря интереса к своим хобби, работе, друзьям и близким, снижение социальной и профессиональной активности.
Пациентам с этим заболеванием свойственны невнимательность, заторможенное мышление, быстрая утомляемость при умственной работе, снижение оперативной памяти. В большинстве случаев при сосудистой депрессии поражаются лобные доли, что приводит к нарушению планирования, регуляции и контроля социального поведения.
Декомпенсированная сосудистая депрессия приводит к прогрессированию органических патологий мозга, увеличивает риск возникновения ишемического инсульта на 45%, а вероятность внезапной смерти — в 4,5 раза.
Методы диагностики
К МРТ-признакам заболевания относятся «немые» лакуны и/или лейкоареоз в головном мозге. Лакуна представляет собой патологическое образование, возникшее в результате лакунарного инсульта — нарушения кровотока в малых сосудах центральной нервной системы (ЦНС).
Лакунарные инсульты в долгосрочной перспективе имеют множество последствий, включая сосудистую депрессию.
У пациентов с сосудистой депрессией усыхает гиппокамп, который участвует в формировании эмоций и консолидации памяти, а также обнаруживается поражение серого вещества мозга, контролирующего активность мышц и сенсорное восприятие.
Так как сосудистая депрессия сопровождается бессонницей и болевым синдромом, пациенты сообщают врачам именно об этих симптомах, не говоря ни слова о психических проблемах.
Факторы риска
Ключевую роль в развитии сосудистой депрессии играет артериальная гипертензия. «Немые» лакуны и лейкоареоз — признаки церебральной микроангиопатии, которая в англоязычной медицинской литературе получила название «заболевание мелких церебральных сосудов» (SVD). Артериальная гипертензия признана главным виновником этой болезни. (SVD) ассоциируется с высоким риском сосудистой депрессии, сосудистого паркинсонизма, нарушения равновесия и апатии.
Также сосудистой депрессии подвержены люди с высоким артериальным давлением, гипергликемией и диабетом, а также те, кто перенес инсульт. Последний запускает гиперпродукцию провоспалительных цитокинов, что провоцирует воспаление в головном мозге, особенно в лимбических областях, и активацию фермента, участвующего в катаболизме триптофана — предшественника серотонина. Его ускоренный метаболизм приводит к серотониновой недостаточности. Именно это обычно и приводит к депрессии.
Также существует версия, что сосудистая депрессия может развиться у людей с обыкновенной депрессией.
Лечение
Сосудистая депрессия намного хуже обычной поддается лечению. В основном оно зависит от правильного выбора препаратов.
Так, при депрессии, которая проявляется только потерей возможности радоваться, назначаются антидепрессанты СИОЗС, которые участвуют в обратном захвате серотонина. Но такие препараты могут вызвать эффект растормаживания и нарушать сон.
При депрессии, которая сопровождается тревогой и снижением качества сна, рекомендованы ИОЗСАС — ингибиторы обратного захвата серотонина/антагонисты серотонина.
Врач должен постоянно отслеживать результаты лечения и при необходимости корректировать его. Важная часть лечения сосудистой депрессии — устранение ее провокаторов, в том числе ожирения, гипергликемии, гиперхолестеринемии, высокого АД, стрессов.
Профилактика сосудистой депрессии
Чтобы избежать появления заболевания, следует:
— поддерживать нормальное артериальное давление (согласно рекомендациям, оптимальный уровень артериального давления составляет < 120/80 мм ртутного столба);
— при ожирении нормализовать вес;
— обеспечить себя физической активностью;
— следить за уровнем холестерина.
Ранее ученые рассказали, что в борьбе с обыкновенной депрессией может помочь сауна.
Анна Морозова