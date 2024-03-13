Что на самом деле означает маркировка «только химчистка»

Правда в том, что большинство производителей одежды указывают на этикетках надпись «только сухая чистка», чтобы свести к минимуму хлопоты клиентов и издержки на производство продукции. Ведь, если клиенту понравится вещь, но он ее испортит, вполне вероятно что этот человек купит аналогичную у того же производителя.