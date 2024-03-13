Что на самом деле означает маркировка «только химчистка»

Одна из самых страшных надписей на этикетках одежды гласит «химчистка (сухая чистка)». Это предупреждение может поменять отношение покупателя к предмету одежды и сильно усложняет процесс стирки. Однако, как утверждают авторы газеты The Mirror, не все так страшно.
Существует способ сэкономить время и деньги. Хотя некоторые вещи определенно не следует стирать дома, многие деликатные ткани можно стирать дома в стиральной машине или в раковине, даже если на этикетке указано, что это «только химчистка».
Правда в том, что большинство производителей одежды указывают на этикетках надпись «только сухая чистка», чтобы свести к минимуму хлопоты клиентов и издержки на производство продукции. Ведь, если клиенту понравится вещь, но он ее испортит, вполне вероятно что этот человек купит аналогичную у того же производителя.
Однако есть разница между «химчисткой» и «исключительно сухой чисткой». Если на этикетке написано первое, это всего лишь рекомендация, а не правило. Разумеется, некоторые ткани больше подвержены износу, но при деликатном обращении и, к примеру, стирке руками, акрил, кашемир, хлопок, нейлон, полиэстер, джинсовая ткань и множество видов шерсти не пострадают.
При этом подойдут как ручная стирка в тазу или ванной, так и деликатный режим стирки в стиральной машине. Чтобы проверить, переживет ли вещь любые механические манипуляции, рекомендуется смочить ватный тампон мягким моющим средством и нанести его вещь, чтобы посмотреть, не отойдет ли краска.
Если да, то придется отнести ее в химчистку. Ткани, которые даже не стоит тестировать, а необходимо сразу отдать в химчистку, — это шелк, бархат, кожа, лен и замша.
Во время стирки обязательно нужно обращать внимание на состав белья. Некоторые вещи, к примеру, нельзя сушить в сушильной машинке.
Олеся Маевская