Что нельзя класть в сушильную машину?

Сушилка — один из бытовых приборов, который экономит не только время, но и пространство. Вместо того, чтобы развешивать мокрую одежду по квартире, сушильная машина может высушить одежду за считанные часы. Однако не все вещи можно безопасно высушить таким образом.

Какие вещи не следует класть в сушилку?

Вещи, в составе которых есть спандекс.

Никогда не кладите в сушилку бюстгальтеры, спортивную одежду и купальники. Спандекс и другие эластичные материалы обеспечивают комфорт при ношении, но высокие температуры во время сушки могут повредить материал или испортить форму вашей одежды.

Также высокие температуры могут повредить водонепроницаемые свойства купальных костюмов и водонепроницаемых курток. Если вам необходимо быстро высушить такие вещи, используйте самую низкую температуру сушильной машины и вынимайте одежду, пока она еще влажная.

Шелк и другие деликатные ткани.

Шелк лучше не класть в сушилку. Вещи из такого материала могут сморщиться внутри сушильной машины, а устранить такие повреждения практически невозможно. Также деликатные ткани могут зацепиться за что-нибудь, образовав дыру.

Кожа, искусственная кожа и замша.

Вещи из кожи, искусственной кожи и замши нельзя класть в сушилку, так как они потеряют форму и даже могут треснуть от высоких температур. То же самое, кстати, касается и меха, настоящего или искусственного.

Шерсть.

Прежде чем положить в сушилку шерстяную одежду, следует проверить бирку, чтобы избежать усадки пряжи. Некоторые сушильные машины имеют специальные программы для шерстяных вещей.

Одежда с пайетками, бусинами или другими наклеенными деталями.

В сушильной машине высокие температуры могут легко растворить клей, и украшения отпадут. Это не только испортит одежду, расшитую блестками, но и может повредить любую другую одежду, находящуюся в сушилке в это время.

Коврики на резиновой основе.