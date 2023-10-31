Что нельзя класть в сушильную машину?
Некоторые вещи никогда не следует сушить в сушилке.
Некоторые вещи никогда не следует сушить в сушилке.
Сушилка — один из бытовых приборов, который экономит не только время, но и пространство. Вместо того, чтобы развешивать мокрую одежду по квартире, сушильная машина может высушить одежду за считанные часы. Однако не все вещи можно безопасно высушить таким образом.
Вещи, в составе которых есть спандекс.
Никогда не кладите в сушилку бюстгальтеры, спортивную одежду и купальники. Спандекс и другие эластичные материалы обеспечивают комфорт при ношении, но высокие температуры во время сушки могут повредить материал или испортить форму вашей одежды.
Также высокие температуры могут повредить водонепроницаемые свойства купальных костюмов и водонепроницаемых курток. Если вам необходимо быстро высушить такие вещи, используйте самую низкую температуру сушильной машины и вынимайте одежду, пока она еще влажная.
Шелк и другие деликатные ткани.
Шелк лучше не класть в сушилку. Вещи из такого материала могут сморщиться внутри сушильной машины, а устранить такие повреждения практически невозможно. Также деликатные ткани могут зацепиться за что-нибудь, образовав дыру.
Кожа, искусственная кожа и замша.
Вещи из кожи, искусственной кожи и замши нельзя класть в сушилку, так как они потеряют форму и даже могут треснуть от высоких температур. То же самое, кстати, касается и меха, настоящего или искусственного.
Шерсть.
Прежде чем положить в сушилку шерстяную одежду, следует проверить бирку, чтобы избежать усадки пряжи. Некоторые сушильные машины имеют специальные программы для шерстяных вещей.
Одежда с пайетками, бусинами или другими наклеенными деталями.
В сушильной машине высокие температуры могут легко растворить клей, и украшения отпадут. Это не только испортит одежду, расшитую блестками, но и может повредить любую другую одежду, находящуюся в сушилке в это время.
Коврики на резиновой основе.
Коврики с резиновой подложкой лучше всего сушить на воздухе после стирки. Сушка в машинке может нарушить целостность резиновой основы.